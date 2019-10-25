هيئة الرياضة السعودية تحقق بمقطع فيديو يُظهر تلاعبًا بعدد جماهير مباراة الاتفاق والعدالة

وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، بالتحقيق بحقيقة ”مقطع فيديو“ يبين تجاوزات معايير الحضور الجماهيري في مباراة الاتفاق والعدالة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هذا التوجه للتحقيق في الفيديو الذي كان القصد منه تحقيق الشروط المطلوبة للحصول على الدعم المعلن في وقت سابق والبالغ مليون ريال خلال مواجهة الاتفاق والعدالة الدورية.

وبحسب بيان الهيئة عبر حسابها على ”تويتر“ فإن رئيس الهيئة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بهذا الخصوص.

وجاء البيان بعد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة التي أُقيمت، يوم أمس الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري.