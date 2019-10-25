صحيفة: نادي الهلال السعودي يتفق مع الشباب على ضم عبدالله الحمدان

كشفت مصادر إعلامية، أن إدارة نادي الهلال السعودي قد اتفقت مع إدارة الشباب على انتقال المهاجم عبدالله الحمدان للزعيم.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الكأس“ السعودية، فإن صفقة انتقال اللاعب عبدالله الحمدان سيكون من ضمنها انتقال المدافع متعب المفرج للشباب.

وظل اللاعب متعب المفرج هدفًا لإدارة نادي الشباب منذ أن كان اللاعب في صفوف التعاون، قبل أن تقرر إدارة الهلال الموافقة على رحيله وضم المهاجم عبدالله الحمدان.

وكان عبدالله الحمدان حديث الشارع الرياضي بعدما انضم لصفوف منتخب بلاده ونجح في تسجيل هدفين لصالح منتخب بلاده في مرمى سنغافورة.

وسجل الحمدان هدفين له حتى الآن مع الشباب في الدوري، كان آخرهما بالأمس عندما سجل الهدف الثاني في مرمى الوحدة في الجولة الثامنة من المسابقة ليرتقي الشباب إلى المركز الثاني (مؤقتًا) برصيد 15 نقطة.

عرضان إسبانيان

وقبل أيام تحدثت تقارير صحفية إسبانية مختلفة أن اللاعب السعودي عبدالله الحمدان، نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي الأول، بات مطلوبًا بقوة في الدوري الإسباني.

وأضافت التقارير أن ناديي سبورتينغ خيخون وبلد الوليد أبديا رغبتهما الشديدة في التعاقد مع عبدالله الحمدان.

وبحسب صحيفة ”lavozdeasturias“، فإن إدارة نادي الشباب قد ترفض عرضي الناديين الإسبانيين لحاجتها لجهود الحمدان، الذي بات مطلوبًا أيضًا من أندية القمة السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن الحمدان حصل على فرصة ذهبية بعد انضمامه لصفوف المنتخب السعودي، وتقديمه مباراة رائعة أمام سنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن العروض انهالت على الحمدان، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، مشيرة إلى أن أندية الهلال والنصر والأهلي تسعى للتعاقد معه.

وسبق لعبدالله الحمدان أن احترف مع سبورتينغ خيخون إبان رعاية الهيئة العامة للرياضة احتراف عدد من اللاعبين في الدوري الإسباني.

التاريخ من أوسع الأبواب

ودخل عبدالله الحمدان التاريخ من أوسع أبوابه مع المنتخب السعودي بعد الفوز على ضيفه السنغافوري 3/0 في منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وسجل الحمدان هدفًا وصنع آخر لزميله عبدالفتاح عسيري، كما قدّم مستوى رائعًا يؤكد أنه لاعب صاعد بسرعة الصاروخ في سماء الكرة السعودية.

وبات الحمدان (20 عامًا و28 يومًا)، أصغر لاعب يسجل هدفًا للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم منذ العام 2000 (القرن الـ21).