شاهد ردة فعل عمر السومة تجاه جروس مدرب الفريق الجديد (فيديو)

نشر عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام للترحيب بمدرب الفريق الجديد كريستيان جروس بعد وصوله جدة لبدء ولايته الثالثة لتدريب الراقي.

وظهر السومة وجروس منسجمين للغاية خلال الفيديو الذي يبدو وكأنه رسالة من السومة تشير إلى رضاه عن عودة المدرب السويسري.

جروس قاد الأهلي السعودي مرتين من قبل، وكانت الولاية الأولى خلالهما هي الأنجح، حيث توجت بثلاثة ألقاب محلية.

وتوترت علاقة السومة بمدرب الأهلي المقال برانكو كثيرًا بسبب عدم الاعتماد عليه أساسيًا، حيث ظهر اللاعب في فيديو شهير يلقي قميص الفريق أرضا.

View this post on Instagram نورت النادي ???? A post shared by Omar Al Somah ⚽️ عمر السومة (@somah) on Oct 23, 2019 at 11:18am PDT

كان المدرب المؤقت صالح المحمدي قد ودع جماهير النادي الأهلي، بعد أن قاد الفريق إلى وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على التعاون 3/1.

مباراة الأهلي والتعاون كانت الأخيرة لصالح المحمدي الذي سلم المهمة للسويسري غروس العائد مجددًا للفريق.

واستلم المحمدي المهمة خلفًا للمدرب الكرواتي المقال برانكو، وقاد الفريق في 4 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات أمام الفتح والفيحاء والتعاون، وتعادل أمام النصر.

وقام المحمدي بتحية جماهير الأهلي ووداعهم وتبادل معهم التحية عقب نهاية المباراة.

وقلب النادي الأهلي الطاولة أمام ضيفه التعاون وحول تأخره بهدف نظيف إلى فوز 3-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.