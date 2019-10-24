جدل بين وليد الفراج وضيوفه حول إمكانية مؤازرة النصر لنادي لهلال في نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

أثار وليد الفراج عبر برنامجه ”الكورة مع وليد“ الكثير من الجدل بشأن التعصب بين جماهير السعودية بشكل عام وجماهير الهلال والنصر بشكل خاص بدعوته إدارة النصر أن تطلق حملة مؤازرة للهلال في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وضرب الهلال موعدًا مع أوراوا رد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوز الأخير بهدف نظيف عبر ضربة رأس من شينزو كوروكي على قوانغتشو إيفرغراند الصيني يوم الأربعاء ليحسم مجموع مباراتي الدور قبل النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة.

وسيتقابل أوراوا مع الهلال بعد أن فاز الفريق السعودي 6-5 على السد القطري في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي.

وسيستضيف الهلال مباراة الذهاب في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب في سايتاما في اليابان في 24 من الشهر ذاته.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع على مباراة الذهاب في الرياض أطلق الفراج هاشتاغ تحت عنوان ”خفف تعصبك“ عبر برنامجه لحث جماهير النصر، صاحب الشعبية الكبيرة في الرياض معقل الهلال، على مؤازرة ”الزعيم“ أمام الفريق الياباني.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال النهائي في آخر ست سنوات لكنه خسر في 2014 و2017 وسيكون الفريق مطالبًا بكل تأكيد باللعب بثبات أكبر في المستوى لحصد اللقب القاري.

وجاءت دعوة الفراج في هذا التوقيت نظرا لأن قمة النصر والهلال ستكون قبل مواجهة أوراوا بفترة ليست بالطويلة، حيث سيحصل النصر حامل اللقب المحلي على فرصة ذهبية لإعادة موسمه إلى الطريق الصحيح عندما يواجه غريمه التقليدي الهلال المتصدر يوم الأحد المقبل في الدوري.

ولم يفز الهلال على غريمه التقليدي في الدوري منذ عامين، لكنه سيدخل المواجهة وهو لا يزال منتشيًا بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب السد.

ويتقدم الهلال بأربع نقاط في الصدارة على الوحدة صاحب المركز الثاني والذي يحل ضيفًا على الشباب، ولديه 12 نقطة، اليوم الخميس في الرياض حيث سيسعى لتحقيق فوزه السادس على التوالي.

#الدوري_مع_وليد #وليد_الفراج: ما هو حجم تأثير مؤازرة #النصر لـ #الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا على تخفيف التعصب؟.. محمد الشيخ: قد يسقط رئيس النصر خلال أسبوع إذا تمت. pic.twitter.com/6EZE4ceiTa — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 23, 2019

وجهة نظر مختلفة

وجاء رد ضيفي الفراج مغايرًا لوجهة نظره إذ يرى جمال عارف أن الأمر صعب للغاية نظرًا لأن جماهير النصر لا تريد للهلال الفوز للحساسية الشديدة بين الفريقين، لكنه لم يستبعد أن يهنئ النصر الهلال في حال فوزه باللقب الآسيوي.

واعتبرعارف أن حملة الفراج محمودة لكنها لن تفيد في تخفيف التعصب الذي اعتبره واقعًا في الكرة السعودية خاصة بين جماهير النصر والهلال ، لكنه طالب الفراج من خلال برنامجه بمواصلة حملته.

أما محمد الشيخ فرأيه كان أكثر حدة بشأن التعصب حيث توقع أن لا يستمر رئيس النصر في منصبه أكثر من أسبوع واحد في حال نفذ اقتراح الفراج بنشر تغريدة عبر حساب النادي الرسمي على تويتر يساند فيها الهلال قبل مباراة الذهاب أمام الفريق الياباني في الرياض.

وتوقع الشيخ أن تحتج جماهير النصر على الإدارة حال نشرت مثل هذه التغريدة المؤيدة والمساندة للهلال في مواجهته مع الفريق الياباني ، مشيرا إلى أن نبذ التعصب بشكل كامل قد يحدث لكن في المستقبل وليس حاليًا.

وأعلنت أندية سعودية عديدة دعمها لنادي الهلال في مشواره الآسيوي من خلال تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.