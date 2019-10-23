هدف مباراة الوصل والاتحاد.. رومارينيو يضع ”العميد“ في المقدمة (فيديو)

سجل البرازيلي رومارينيو الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك نظيره الوصل، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”زعبيل“، في ذهاب دور الستة عشر ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

ويبدو اللقاء بمثابة سيناريو مكرر لمواجهة الفريقين في الموسم الماضي التي شهدت تأهل الوصل على حساب الاتحاد.

تقابل الفريقان من قبل في 5 مواجهات سابقة شهدت فوز الوصل مرتين وفاز الاتحاد مرة وتعادلا مرتين.

بدأت اللقاءات في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري وفاز الوصل بهدف نظيف يوم 19 نوفمبر 1998 ثم تقابلا وديًا في شهر يناير عام 2015 وفاز الوصل بنتيجة 3-1 كما تغلب الاتحاد بنتيجة 3-2 وديًا أيضًا في سبتمبر 2015.

وتقابل الفريقان في دور الـ32 بالبطولة العربية في الموسم الماضي وتعادلا في السعودية بهدف لكل منهما ثم تعادلا دون أهداف ليتأهل الوصل لدور الستة عشر وقتها.

ونجح الوصل في عبور عقبة الهلال السوداني بدور الـ32 للنسخة الحالية من البطولة بعد الفوز في الإمارات بثنائية دون رد والخسارة في السودان بنتيجة 2-1 بينما تخطى الاتحاد السعودي عقبة العهد اللبناني بعد الفوز بثلاثية نظيفة في السعودية والتعادل دون أهداف في لبنان.

يبحث الوصل عن تحقيق الفوز الذي سيكون بمثابة طوق نجاة للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب الذي يعاني من سوء النتائج في الدوري الإماراتي ويحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من 4 مواجهات وخسر آخر لقاءاته بنتيجة 5-1 أمام الشارقة.