كل ما تريد معرفته عن مباراة الوصل الإماراتي ضد الاتحاد السعودي اليوم في البطولة العربية

يخوض فريق الوصل الإماراتي مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره الاتحاد السعودي في ذهاب دور الستة عشر ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

ويبدو اللقاء بمثابة سيناريو مكرر لمواجهة الفريقين في الموسم الماضي التي شهدت تأهل الوصل على حساب الاتحاد.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الوصل الإماراتي ضد الاتحاد السعودي اليوم في كأس الملك محمد السادس:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”زعبيل“ بنادي الوصل في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي.

تاريخ المواجهات ومشوار الفريقين

تقابل الفريقان من قبل في 5 مواجهات سابقة شهدت فوز الوصل مرتين وفاز الاتحاد مرة وتعادلا مرتين.

بدأت اللقاءات في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري وفاز الوصل بهدف نظيف يوم 19 نوفمبر 1998 ثم تقابلا وديًا في شهر يناير عام 2015 وفاز الوصل بنتيجة 3-1 كما تغلب الاتحاد بنتيجة 3-2 وديًا أيضًا في سبتمبر 2015.

وتقابل الفريقان في دور الـ32 بالبطولة العربية في الموسم الماضي وتعادلا في السعودية بهدف لكل منهما ثم تعادلا دون أهداف ليتأهل الوصل لدور الستة عشر وقتها.

ونجح الوصل في عبور عقبة الهلال السوداني بدور الـ32 للنسخة الحالية من البطولة بعد الفوز في الإمارات بثنائية دون رد والخسارة في السودان بنتيجة 2-1 بينما تخطى الاتحاد السعودي عقبة العهد اللبناني بعد الفوز بثلاثية نظيفة في السعودية والتعادل دون أهداف في لبنان.

الوصل.. وشبح إقالة ريجيكامب

يبحث الوصل عن تحقيق الفوز الذي سيكون بمثابة طوق نجاة للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب الذي يعاني من سوء النتائج في الدوري الإماراتي ويحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من 4 مواجهات وخسر آخر لقاءاته بنتيجة 5-1 أمام الشارقة.

ويبدو الفوز الخيار الأول والأهم للوصل لمصالحة جماهيره. وأكد ريجيكامب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أنه طالب لاعبيه بنسيان الخسارة الأخيرة ضد الشارقة بخمسة أهداف موضحًا أن فريقه يمر بالفعل بظروف صعبة ويسعى للفوز.

ويغيب عن الوصل اللاعب رونالدو مينديز للإصابة ويعتمد ريجيكامب على تشكيلته التي تضم الحارس محمد البيرق وأمامه البرازيلي لوكاس جالفاو والغاني جورج داوبينج والبرازيلي ناتان بيدريالي وعبد الرحمن صالح في خط الدفاع بينما يقود خط الوسط علي سالمين وبجواره خميس إسماعيل وحبوش صالح مع ثلاثي الهجوم البرازيليين فابيو ليما وويلتون سواريز وعلي صالح.

الاتحاد.. ومرحلة ما بعد سييرا

يبحث الاتحاد عن تصحيح مساره في مرحلة ما بعد إقالة المدرب التشيلي لويس سييرا بسبب سوء النتائج وتعيين المدرب المؤقت محمد العبدلي بدلاً منه، وهو ما يجعله باحثًا عن تحقيق الفوز في أول اختبار له.

وقال العبدلي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز وتقديم مستويات طيبة موضحًا أنه تحدث مع اللاعبين من أجل تحفيزهم لحصد نتيجة طيبة قبل لقاء الإياب والاقتراب من التأهل.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة الاتحاد بعض التغييرات عن آخر لقاء خسره الفريق بالدوري السعودي ضد الوحدة. ويعتمد العبدلي على الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي وزياد الصحفي والمغربي مانويل دا كوستا وسعود عبد الحميد ومنصور الحربي للدفاع مع ثلاثي الوسط المغربي كريم الأحمدي وعبد الإله المالكي وعبد العزيز البيشي مع مثلث الهجوم البرازيلي رومارينهو والتشيلي كارلوس فيلانويفا وهارون كمارا ”الصربي ألكسندر بيرجوفيتش“.

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن المباراة بين فريقين لهما ظروف متشابهة موضحًا أن الاتحاد يسعى بعد نهاية مرحلة سييرا لنتيجة طيبة تعيد الثقة وترتيب الأوراق.

وأكد أن الاتحاد لديه أوراق مهمة وعناصر خبرة مثل الأحمدي ورومارينهو وكمارا، كما أن الوصل لديه أيضًا لاعبون مميزون مثل فابيو ليما.