مباراة الهلال ضد السد.. كل ما تريد معرفته عن موقعة نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يستضيف فريق الهلال السعودي مساء اليوم الثلاثاء نظيره السد القطري على ملعب ”جامعة الملك سعود“ في إياب دور الأربعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وحقق الهلال فوزًا مريحًا في لقاء الذهاب في قطر بنتيجة 4-1 ما يجعله على أعتاب بلوغ الدور النهائي للبطولة القارية وهو ما يسعى لحسمه في لقاء الليلة.

وترصد ”إرم نيوز“ في السطور الآتية بعض ملامح الصدام الكروي المثير بين الهلال والسد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اليوم ، فإلى التقرير:

قناة الاتحاد الآسيوي الناقلة لمباراة #الهلال_والسد_ابطال_اسيا مجانا داخل السعوديةhttps://t.co/3vbnJaDJ0n — إرم سبورت (@EremSports) October 22, 2019

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد

تقام المباراة في الساعة السابعة والربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب ”مدينة جامعة الملك سعود“ في العاصمة الرياض بصافرة الحكم كريستوفر جيمس.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق سوار الذهب، كما تنقل على قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب مجانًا داخل السعودية فقط.

تاريخ المواجهات ومشوار الفريقين

يملك الفريقان تاريخًا من المواجهات بدأ في الـ16 من نوفمبر 1999 بدوري أبطال آسيا عام 2000 وفاز الهلال ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0 ، 2-1.

وتفوق الهلال -أيضًا- في كأس الكؤوس الآسيوية عام 2002 بهدف دون رد ولكن السد نجح في إقصاء الهلال في نسخة دوري الأبطال عام 2003 بنتيجة 3-1.

وفي دوري أبطال آسيا 2010 ، فاز الهلال بثلاثية دون رد وتعادلا في السعودية دون أهداف كما أن الهلال تفوق في دوري الأبطال 2014 بتعادل مثير في قطر بهدفين لكل منهما ثم فوز ساحق بخماسية نظيفة بالسعودية.

وتكرر الموعد بينهما في ربع النهائي بالنسخة ذاتها وصعد الهلال بفوز صعب بهدف نظيف ثم التعادل في قطر دون أهداف، وفاز السد في دوري الأبطال 2015 بهدف نظيف بدور المجموعات ثم فاز الهلال بالسعودية بنتتيجة 2-1 قبل أن يأتي الفوز الكبير في جولة الذهاب لنصف نهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال بنتيجة 4-1.

وقدم الهلال مسيرة مميزة بدوري الأبطال هذا الموسم وصعد عبر المجموعة التي ضمت العين الإماراتي والدحيل القطري والاستقلال الإيراني بواقع 4 انتصارات وتعادل وهزيمة ثم صعد على حساب الأهلي السعودي في دور الستة عشر بنتيجة 4-2 في جدة والخسارة بهدف دون رد في الرياض ثم أطاح بالاتحاد في ربع النهائي بعد تعادل دون أهداف في جدة وفوز مثير بنتيجة 3-1 في الرياض.

وتأهل السد عبر المجموعة التي ضمت الأهلي السعودي وبيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي ثم أقصى جاره الدحيل بالتعادل بهدف لكل منهما ثم الفوز بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر كما تغلب على النصر بنتيجة 3-1 بعد الخسارة ذهابًا بالسعودية بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

ويتصدر قائمة هدافي الهلال بدوري أبطال آسيا النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز برصيد 9 أهداف بينما يبقى هداف السد المهاجم أكرم عفيف برصيد 4 أهداف.

سيناريوهات التأهل

يبدو الهلال على أعتاب التأهل فلا يكفيه فقط الفوز والتعادل بل والخسارة بفارق هدفين تضمن له الصعود أيضًا.

ويحتاج السد للفوز بفارق 4 أهداف للتأهل مباشرة أو بنتيجة 5-2 وأكبر من أجل الصعود لنهائي البطولة.

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الهلال.. والحسم

يتطلع الهلال لحسم تذكرة التأهل لنهائي دوري الأبطال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو الذي أغلق صفحة الدوري المحلي كما طالب لاعبيه بنسيان الفوز الكبير في لقاء الذهاب مؤكدًا في المؤتمر الصحفي أن فريقه سيقاتل من أجل حلم التتويج الآسيوي وجاهز لأي مفاجآت من السد.

وأضاف: ”المواجهة مهمة جدًّا، لم نبلغ نهائي البطولة بعد ولم نحسم أي شيء ، وجمهورنا سيكون له دور مهم في الضغط على الفريق المنافس وترجيح كفتنا“.

ويفتقد الهلال خدمات لاعب الوسط محمد كنو للإصابة بينما تأكدت جاهزية الحارس محمد المعيوف ولكن الفريق السعودي يواجه شبح تراكم البطاقات قبل اللقاء النهائي حال التأهل فهناك 6 لاعبين مهددين بالإيقاف حال الصعود وهم علي آل بليهي وجوميز وسلمان الفرج وعبد الله عطيف وناصر الدوسري وهتان باهبري بجانب محمد كنو الغائب للإصابة.

ومن المرجح أن يعتمد لوتشيسكو مدرب الهلال على تشكيلة تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي علي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون ومحمد البريك وياسر الشهراني في خط الدفاع بينما يقود خط الوسط ثنائي الارتكاز عبد الله عطيف وبجواره سلمان الفرج.

ويراهن الهلال على القوة الهجومية الضاربة بقيادة جوميز وخلفه البيروفي أندريه كاريلو وسالم الدوسري والإيطالي سباستيان جيوفينكو.

السد.. والمعجزة

يبحث السد القطري بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز عن معجزة كروية بإسقاط الهلال في عقر داره بفارق 4 أهداف ولكن تشافي حاول تقليل الضغوط على فريقه مؤكدًا قبل اللقاء أنه لا يوجد ما يمنع البحث عن الفوز والمنافسة حتى الرمق الأخير.

ويفتقد السد جهود نجمه الجزائري بغداد بونجاح وعبد الكريم حسن للإيقاف وأحمد سيار للإصابة.. ويعتمد تشافي على تشكيلته التي تضم الحارس سعد الدوسري وأمامه الرباعي طارق سلمان وبيدرو ميجيل وبوعلام خوخي وياسر أبوبكر للدفاع وفي خط الوسط جابي وسالم الهاجري ونام تاي هي مع ثلاثي الهجوم أكرم عفيف وحسن الهيدوس وعلي أسد قمر الله.

وقال أسامة نبيه مدرب الكوكب السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المؤشرات كلها قبل اللقاء تتجه نحو صعود الهلال ولكن كرة القدم في النهاية لا تعترف سوى بالجهد داخل المستطيل الأخضر وخاصة أن الهلال فريق صاحب خبرات ويتطلع لتحقيق فوز مهم -أيضًا- على أرضه كما أن السد فريق لا يستهان به رغم الهزيمة الكبيرة ذهابًا.

وأشار إلى أن غياب بونجاح سيقلل من قوة هجوم السد كما أن هاجس الإنذار الثاني سيؤثر على تفكير لاعبي الهلال وهي معادلة صعبة للفريقين في المباراة.