الفيصلي السعودي يرد على غرفة فض المنازعات بشأن غرامة سلطان الغنام وحمد المنصور

رد نادي الفيصلي السعودي على رفض غرفة فض المنازعات لغرامة التأخير المضمنة في عقد انتقال لاعبا فريق النصر سلطان الغنام وحمد المنصور، والذي اعتبرته الغرفة من باب الربا الصريح.

وجاء في بيان الفيصلي الذي نشره على حسابه في موقع ”تويتر“

أولًا: بما أن البت في هذه القضية اعتمد على حكم فقهي، فإننا نستغرب ممارسة غرفة فض المنازعات دور المفتي في أمور فقهية ليست من اختصاصها وذلك بالحكم على هذه الحالة بأنها من باب الربا الصريح عن طريق الاجتهاد والقياس، وكان بالإمكان الرجوع المباشر لإحدى الهيئات الشرعية وعرض هذه الحالة واستخرج فتوى خاصة بها والبناء عليها، وذلك منعا للجدل والتفسيرات والتأويلات من جهات غير متخصصة في الأحكام الفقهية.

ثانيًا: أوضحت غرفة فض المنازعات بأن المقصود بالنظام العام هو أحكام الشريعة الإسلامية، وتأكيد على ما جاء في أسباب الحكم المستأنف من أن الشريعة الإسلامية قد قررت بطلان كل شرط يتعارض مع نصوصها القطعية، ومن ذلك الشروط المشتملة على الربا المتمثلة في الفائدة مقابل التأخير في سداد الدين، عليه فإننا نوضح بأن عقود اللاعبين تعد أصولًا وليست سلف أو دين.

ثالثًا: تأمل إدارة النادي من الجهات المعنية في القطاع الرياضي صياغة مواد وأحكام تمنع المماطلة في إعطاء الحقوق، لما يسببه ذلك من إرباك لميزانيات الأندية، الأمر الذي يعيق الحوكمة بشكل مباشر وتأكيدًا لأهمية ذلك، ومن منطلق حرص إدارة النادي في المحافظة على أهم إيرادات النادي المتمثلة بالاستثمار في عقود اللاعبين، بادرت في وضع البنود التي من شأنها إلزام الأطراف الأخرى بالسداد في الأوقات المتفق عليها.

رابعًا: تعرض النادي خلال تلك الفترة إلى ظروف مادية اضطر على اثرها إلى بيع عقود العديد من اللاعبين وذلك بسبب عدم الالتزام من قبل الأشقاء في نادي النصر بموعد السداد المتفق عليه.

أخيرًا: تتقبل إدارة النادي قرارات الجهات التحكيمية وتمتثل لها، وما تبديه من ملاحظات وتحفظات حول تلك القرارات ما هو إلا من باب ترسيخ قيم العدالة والشفافية واحترام التخصص.