رد مانشستر يونايتد على أنباء رغبة الأمير محمد بن سلمان في شراء النادي

كشفت وسائل إعلام بريطانية، رد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على التقارير التي تحدثت عن رغبة الأمير محمد بن سلمان في شراء النادي.

ونقلت صحيفة ”ميرور“ عن إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، قوله عن عرض الأمير محمد بن سلمان: ”بناءً على ما أراه، فإن عائلة غلايزر (مالكة النادي) موجودة في النادي على المدى الطويل، توجد عروض لشراء النادي من عدة جهات، لكن لا توجد أي مناقشات حول سعر النادي أو شيء من هذا القبيل“؛ في إشارة إلى عدم وجود نية لبيع أفضل ناد في إنجلترا على المستوى المحلي.

وفي فبراير الماضي، ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، تقدم بعرض للاستحواذ على مانشستر يونايتد مقابل 3.8 مليار جنيه إسترليني؛ حتى يصبح المالك الجديد للنادي الإنجليزي بحلول الموسم الجديد.

وكانت العائلة قد اشترت النادي بمبلغ 790 مليون جنيه إسترليني قبل 14 عامًا تقريبًا، لكن البيع سيحقق لهم أرباحًا فلكية تصل إلى 2.2 مليار جنيه إسترليني.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط، ويلاقي ليفربول في قمة الجولة التاسعة.