”التماسيح تلتهم الذئاب“.. النادي الأهلي السعودي يقدم احتجاجًا على عنوان إحدى الصحف الرياضية

أرسل النادي الأهلي السعودي اعتراضًا لصحيفة ”الرياضية“ على عنوانها لمباراة ”الراقي“ ضد التعاون، الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضي.

ووصفت الصحيفة في عنوانها فوز الأهلي بـ ”التماسيح تلتهم الذئاب“. وأشار الأهلي في اعتراضه إلى أن أيقونة النادي المعتمدة من هيئة الرياضة ورابطة المحترفين تمثل ”الأسد“.

وأضاف النادي في بيانه: ”لم يتبن النادي الأهلي رسميًا لقب التماسيح في أي حقبة، وكان اللقب اجتهادًا من أحد الإعلاميين غير الأهلاويين، الأمر الذي رفضه عدد من أعضاء الشرف المهمين بالنادي الأهلي في ذاك الزمن“.

وتابع: ”وصفتم فريق التعاون بالذئاب استنادًا إلى لقبه وتميمته المعتمدة رسميًا (الذئب) كما وصفتم أغلب الأندية بألقابها ولكنكم تجاهلتم لقب النادي الأهلي (الأسد) فهل من تفسير منطقي لهذا التصرف غير مزاج المحرر وميوله“.

وأشار البيان: ”الألقاب الرياضية لا تمنح اعتباطًا في الصحف الرسمية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخلع وفق المزاج أو الميول بل إنها تندرج ضمن العمل الصحافي المهني المحترم الذي يسمى الكيانات بمسمياتها اللائقة والمعتمدة“.

واختتم البيان: ”لذا نأمل منكم في إطار التعاون الدائم بين الأهلي وكافة وسائل الإعلام وخاصة الرياضية منها، عدم استخدام هذا اللقب مجددًا في المتن أو العناوين الخاصة بمواد تتعلق بالنادي الأهلي“.

واقتنص فريق الأهلي فوزًا مثيرًا من ضيفه فريق التعاون، بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب ”الجوهرة“، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان فريق التعاون البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه هيلدون أوجوستو، في الدقيقة العاشرة، ولكن نجح عبد الفتاح عسيري في تسجيل هدف التعادل لفريق أهلي جدة بالدقيقة 22، ومنح دغانيني تافاريس التقدم لفريق الراقي في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم السوري المتألق عمر السومة هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 70 من زمن المباراة، من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

يذكر أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري، عاد لتولي تدريب فريق أهلي جدة للمرة الثالثة.