ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي النصر على الرائد (صورة)

حقق نادي النصر السعودي، 3 نقاط ثمينة بتغلبه على مضيفه الرائد 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم النصر بهدف سجله عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 18، وأضاف يحيى الشهري الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد النصر لـ 11 نقطة في المركز السادس وله مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد الرائد عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر وله مباراة مؤجلة.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق الشباب بهدفين مقابل هدف على نظيره الاتفاق في إطار الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالعاصمة الرياض اليوم السبت.

وسجل اللاعب سبستيان جونيور هدف فريق الشباب الأول في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل سيدريك أميسي للاتفاق في الدقيقة 71، ليعيد الأرجنتيني كريستيان جوانكا التقدم للشباب مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني في شباك فريقه السابق الاتفاق عند الدقيقة 74، أهدى به النقاط الثلاث لفريقه الحالي.

وارتفع رصيد الشباب إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بينما على الجانب الآخر بقي الاتفاق في المركز الثاني عشر بست نقاط.