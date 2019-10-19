ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف عبدالرزاق حمد الله في مباراة الرائد والنصر (صورة)

تمكن الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من العودة للتسجيل من جديد في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وسجل حمد الله هدف التقدم للنصر أمام الرائد، في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، بعدما استغل ارتباك دفاع الرائد ليسجل الكرة على يسار عز الدين دوخة.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لصاحب الـ 28 عامًا في دوري المحترفين هذا الموسم، بعدما سجل هدفه الأول أمام ضمك بالجولة الأولى يوم 22 أغسطس الماضي.

ويتصدر ترتيب الهدافين كارلوس إدواردو، نجم الهلال السعودي، برصيد 6 أهداف، ويلاحقه زميله غوميز برصيد 5 أهداف.

ويأتي هدف حمد الله في الرائد بعد غياب 58 يومًا عن التسجيل في دوري المحترفين، كما رفع عدد أهدافه في مرمى الرائد إلى 5 أهداف في دوري المحترفين.

ويحتل النصر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط بينما يحتل الرائد المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

والتقى فريقا الرائد والنصر 22 مرة في بطولة دوري المحترفين السعودي حيث حقق نادي النصر الفوز في 17 مباراة بينما حقق نادي الرائد الفوز في مباراة واحدة فقط.

‏وسجل المهاجم الدولي المغربي عبدالرازق حمد الله لاعب نادي النصر 7 من أهداف النصر التسعة أمام الرائد في دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي.

‏ولم يخسر النصر في المباريات الـ11 التي لعبها في ضيافة الرائد في دوري المحترفين السعودي، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 ‏وحافظ النصر على نظافة شباكه 8 مرات في الـ11 مباراة التي حل فيها ضيفًا على الرائد.