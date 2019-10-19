التشكيلة الرسمية لمباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي

أعلن روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر السعودي، تشكيلة فريقه لمواجهة الرائد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتقابل الفريقان اليوم السبت على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويحتل النصر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط بينما يحتل الرائد المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

”العالمي“ يمر بمشوار متذبذب للغاية هذا الموسم ببطولة الدوري السعودي، حيث كانت آخر مباراياته ضد الأهلي وقد انتهت تلك المباراة بتعادل الفريقين سلبيًا (0-0)، وبهذه النتيجة فقد ارتقى النصر للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن الزعيم، الهلال، المتصدر لجدول ترتيب البطولة، وثلاث نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

وجاءت تشكيلة النصر كالآتي:

-برادلي جونز

-الغنام

-مادو

-هوساوي

-مايكون

-العبيد

-بيتروس

-مختار

-جوليانو

-أمرابط

-حمدالله

فيما جاءت تشكيلة الرائد كالآتي: