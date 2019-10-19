أعلن نادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي، الذي ينشط في دوري الشباب، تعاقده مع المدرب السعودي محمد عبدالجواد لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
رسميًا.. السعودي محمد عبدالجواد مدربًا لفريق الشباب بنادي إنترناسيونال البرازيلي
المصدر: فريق التحرير
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أعلن نادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي، الذي ينشط في دوري الشباب، تعاقده مع المدرب السعودي محمد عبدالجواد لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
المصدر: فريق التحرير
أعلن نادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي، الذي ينشط في دوري الشباب، تعاقده مع المدرب السعودي محمد عبدالجواد لمدة موسم واحد قابل للتجديد.