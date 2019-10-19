رسميًا.. السعودي محمد عبدالجواد مدربًا لفريق الشباب بنادي إنترناسيونال البرازيلي

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أعلن نادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي، الذي ينشط في دوري الشباب، تعاقده مع المدرب السعودي محمد عبدالجواد لمدة موسم واحد قابل للتجديد.