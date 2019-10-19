حرمان نادي الاتحاد السعودي من الرخصة الآسيوية

أعلنت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين حصول أندية: الهلال، والنصر، والأهلي، والشباب، والفيصلي، والتعاون، والفتح، والفيحاء، والاتفاق، على الرخصة الآسيوية.

وتتيح الرخصة الآسيوية لهذه الأندية المشاركة بدوري أبطال آسيا، إذا تأهلت إلى نسخته المقبلة، بعد استيفاء متطلبات الرخصة المالية، والإدارية، والقانونية الرياضية.

ووفقًا لبيان لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين فإن الأندية المذكورة حصلت على الرخصة الآسيوية، في حين حرم نادي الاتحاد من الحصول على الرخصة إلى جانب 6 أندية أخرى.

ورفضت اللجنة منح الرخصة الآسيوية لـ7 أندية، هي: الاتحاد، والوحدة، والرائد، وضمك، والعدالة، والحزم، وأبها، لعدم استيفائها المعايير الإلزامية.

ويحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف بشأن القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأنديـة برابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال 5 أيام من تاريخ إخطارها بالقرار