محلل الدوري مع وليد يدعو نادي الهلال لفك الارتباط بنواف العابد إذا كانت الامور خارج السيطرة (فيديو)‎

يرى خالد السعود محلل برنامج ”الكرة مع وليد“ أن وجود نواف العابد مع نادي الهلال السعودي في الفترة المقبلة لا يجب أن يعتمد على العاطفة.

وحبس جمهور نادي الهلال أنفاسه، وذلك بعد رؤيته لنواف العابد وهو يضع يده على قلبه جراء إصابته، في مباراة ضمك التي أُقيمت اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السعود خلال تحليله لمباريات الدور السعودي يوم الجمعة: ”نواف العابد غاب سنة من أصل 3 سنوات ونتمنى أن يعود بعد تلقي العناية الطبية اللازمة“.

وأوضح: ”إذا كانت الأمور في المتناول يستمر، أما إذا خرجت عن السيطرة ففيجب فك الارتباط معه بعيدًا عن العاطفة“.

#الدوري_مع_وليد خالد السعود: نواف العابد غاب سنة من أصل 3 سنوات ونتمنى أن يعود بعد تلقي العناية الطبية اللازمة ولو كنت مسؤول هلالي فلا عاطفة في هذه الأمور. pic.twitter.com/mvCTn2G2l2 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 18, 2019

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج: من أكثر من سنتين ونواف العابد يدخل من إصابة إلى إصابة.. العين حق لكنه يحتاج لعلاج بشكل "علمي".#الهلال_ضمك pic.twitter.com/dwHgZ47Fu5 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 18, 2019

وشعر نواف العابد بألم ناحية القلب اضطرت الجهاز الفني لتغييره في المباراة ودخول اللاعب ”هتان باهبري“ بدلًا منه في شوط المباراة الثاني.

وكشف رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، طبيعة إصابة نواف العابد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث خرج بديلًا في الشوط الثاني من مباراة الهلال وضمك بالدوري السعودي.

وبحسب لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال وضمك، فإن العابد شعر بدوران خلال الشوط الثاني ما دفعه لاستبداله بهاتان باهبري.

وطمأن اللاعب سالم الدوسري جماهير الهلال في تصريحات تليفزيونية أعقبت نهاية المباراة، مشددًا على أن أمور اللاعب بخير.

وسيجري نواف العابد فحوصات موسعه للوقوف على حالته الصحية بشكل واضح لتأكد من جاهزيته لمواجهة السد الآسيوية.

ومنذ أكثر من 3 سنوات لم يستفد الهلال بالشكل اللازم من اللاعب بسبب تكرار إصابته أسفل البطن وبسبب خفقان القلب أيضًا.

#الدوري_مع_وليد

تعرض لاعب #الهلال نواف العابد خلال مباراة فريقه أمام #ضمك بالدوري لحالة تسارع بدقات القلب "خفقان" و اللاعب سيجري فحوصات موسعه للوقوف على حالته الصحية بشكل واضح لتأكد من جاهزيته لمواجهة السد الآسيوية .

عبر : @AlmahmoudHusam #الهلال_ضمك pic.twitter.com/WCzXP6YnQg — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 18, 2019

وفاز الهلال على ضيفه ضمك 3-0، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 7 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الهلال في الدقيقة 21 عن طريق الإيطالي سبيستيان جوفينكو، قبل أن يضيف الفرنسي بافتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم سجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة تعرض ”جمعان الجمعان“ لاعب ضمك للبطاقة الصفراء الثانية، ليغادر المباراة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 63.

ورفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.