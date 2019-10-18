هدف عمر السومة في مباراة الأهلي والتعاون.. صاروخ على طريقة رونالدو (فيديو)‎

أحرز عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي هدفًا رائعًا في شباك التعاون، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الراقي 3/1.

ففي الدقيقة 69 سدد السومة ضربة حرة مباشرة على طريقة كريستيانو رونالدو، وأحرز هدف فريقه الثالث.

وجاء هدف السومة من أول لمسة له، حيث حل بديلًا لتفاريس.

وواصل الأهلي انطلاقته بعدما قلب الطاولة أمام ضيفه التعاون بفوزه عليه 3-1، ليخطف الوصافة مؤقتًا.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتًا وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال، وبقي التعاون على رصيده السابق 7 نقاط ليبقى في المركز 11 مؤقتًا.