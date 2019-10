ليفربول يربط مدافعه جويل ماتيب بعقد طويل الأمد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أن المدافع جويل ماتيب وقّع عقدًا جديدًا طويل الأمد.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل العقد الجديد، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا وقع عقدًا لخمس سنوات حتى 2024.

وأثبت ماتيب قدراته إلى جوار فيرجيل فان دايك في قلب دفاع ليفربول ولعب دورًا في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال ماتيب في بيان:“يحدوني شعور رائع لارتباطي بالنادي لفترة أطول، ولا تزال هناك أشياء كثيرة أرغب في تحقيقها، ولا أحد يعرف كيف ستنتهي الأمور، ويتعين عليك العمل بقوة وأن تبذل أقصى ما لديك“.

وبعد غيابه عن آخر مباراتين لفريقه ليفربول أمام سالزبورج وليستر سيتي بسبب إصابة طفيفة عاد ماتيب إلى التشكيلة قبل مواجهة أمام مانشستر يونايتد في الدوري، يوم الأحد.

