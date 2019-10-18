ليفربول يربط مدافعه جويل ماتيب بعقد طويل الأمد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أن المدافع جويل ماتيب وقّع عقدًا جديدًا طويل الأمد.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل العقد الجديد، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا وقع عقدًا لخمس سنوات حتى 2024.

وأثبت ماتيب قدراته إلى جوار فيرجيل فان دايك في قلب دفاع ليفربول ولعب دورًا في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال ماتيب في بيان:“يحدوني شعور رائع لارتباطي بالنادي لفترة أطول، ولا تزال هناك أشياء كثيرة أرغب في تحقيقها، ولا أحد يعرف كيف ستنتهي الأمور، ويتعين عليك العمل بقوة وأن تبذل أقصى ما لديك“.

وبعد غيابه عن آخر مباراتين لفريقه ليفربول أمام سالزبورج وليستر سيتي بسبب إصابة طفيفة عاد ماتيب إلى التشكيلة قبل مواجهة أمام مانشستر يونايتد في الدوري، يوم الأحد.

The things you love to see ???????? pic.twitter.com/ptjT7bHBWF — Liverpool FC (@LFC) October 18, 2019

فحص طبي لثلاثي الريدز

من جهة أخرى يخضع الثلاثي محمد صلاح وأليسون بيكر وجويل ماتيب، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لفحص طبي للتأكد من مدى جاهزيتهم للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام مانشستر يونايتد المقرر إقامتها بعد، غدٍ الأحد.

وعاد أليسون للتدريبات بعد فترة من الغياب بسبب إصابته في ربلة الساق (السمانة) أمام نوريتش سيتي في المباراة الافتتاحية للموسم.

فيما أصيب صلاح في اللحظات الأخيرة من المباراة التي فاز بها الفريق على ليستر سيتي في الجولة الماضية، بينما غاب ماتيب عن تلك المباراة ومباراة سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا بسبب كدمة.

وبسؤاله عن تطور الحالة البدنية للاعبين الثلاثة، قال مدرب الفريق يورغن كلوب:“حالهم أفضل، كم هو جيد، سنضطر للانتظار، هذه هي الحقيقة“.

وأضاف: ”ما زال أمامنا حصتان تدريبيتان بداية من يوم غدٍ، وسنضطر للانتظار لرؤية ما سيحدث، وبعد ذلك نتخذ القرار، هكذا تسير الأمور، لا شيء مؤكد“.

وأفاد المدرب أيضًا أن ليفربول لا توجد لديه إصابات حديثة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأضاف كلوب:“كل اللاعبين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، عادوا بصحة جيدة، وهذا مهم للغاية“.

وأكد:“لذلك لدينا الآن 3 أو 4 أيام مع كل أعضاء الفريق لتجهيزهم، وهو شيء مريح بعض الشيء“.