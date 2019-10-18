النادي الأهلي يقلب الطاولة على التعاون ويخطف وصافة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

قلب النادي الأهلي الطاولة أمام ضيفه التعاون وحول تأخره بهدف نظيف إلى فوز 3-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم التعاون بعد مرور 10 دقائق عن طريق اللاعب هيلدون راموس، الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

ونجح لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري في تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله الجزائري يوسف البلايلي، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة استقرت في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن دجانيني تافاريس من تسجيل الهدف الثاني للأهلي، بعدما حول عرضية زميله حسين المقهوي بقدمه لتستقر في شباك التعاون.

وفي الدقيقة 68 دفع مدرب الأهلي صالح المحمدي بمهاجمه السوري عمر السومة بديلًا لزميله دجانيني تافاريس، واحتاج السومة فقط دقيقتين حتى تمكن من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 70 من ضربة حرة على طريقة كريستيانو رونالدو.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتًا وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال، وبقي التعاون على رصيده السابق 7 نقاط ليبقى في المركز 11 مؤقتًا.

وستكون هذه المباراة هي الأخيرة لمدرب الأهلي السعودي المؤقت صالح المحمدي الذي سيسلم المهمة للسويسري كريستيان غروس العائد مجددًا للفريق.

واستلم المحمدي المهمة خلفًا للمدرب الكرواتي المقال برانكو، وقاد الفريق في 4 مباريات حيث فاز في 3 مباريات أمام الفتح والفيحاء والتعاون، وتعادل أمام النصر.