أهداف مباراة الأهلي والتعاون: 2-1 للراقي (فيديو)

تقدم هيلدون لاعب نادي التعاون بهدف مبكر في شباك الأهلي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة السابعة للدوري السعودي لكرة القدم.

وأحرز هيلدون هدفه من ضربة حرة من جهة اليسار سددها قوية خدعت حارس الأهلي وسكنت الشباك.

ونجح عبدالفتاح العسيري في إدراك التعادل للأهلي من تسديدة قوية، ثم أضاف ديجانيني تفاريس الهدف الثاني للأهلي قبل نهاية الشوط الأول.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر مرة، وسجل الفريق 9 أهداف واستقبل 4 أهداف.. ويخوض الفريق آخر مباراة تحت قيادة مديره الفني المؤقت صالح المحمدي، ويعد هداف الأهلي في الدوري اللاعب السوري عمر السومة برصيد 4 أهداف.

ويحتل التعاون المركز العاشر برصيد 7 نقاط وحقق الفريق الفوز مرتين، وخسر مثلهما وتعادل مرة.. وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 8 أهداف، وللفريق مباراة مؤجلة أمام الرائد.