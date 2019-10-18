رابطة الدوري السعودي تنفي تلقيها بيانات مبالغ مالية لنادي الهلال خلال رئاسة سامي الجابر (شاهد)

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنها لم تتلقَ أي شيء فيما يخص مبلغ الـ170 مليون ريال الذي تحدث به سامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق عبر حسابه في تويتر.

وقالت الرابطة في بيان لها:“نتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية من نادي‫ الهلال وغيره من الأندية، كمتطلب رئيس للحصول على الرخصة الآسيوية، وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من الهلال، أما غير ذلك فهي ليست من اختصاص الرابطة ولم يرفع لنا شيء مما يتم تداوله إعلاميًا“.

وختم البيان:“رابطة الدوري ليست جهة رقابية أو تدقيق، لكنها على استعداد بفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوافرة“.

من جهته غرّد سامي الجابر على بيان الرابطة قائلًا:“‏إذا أخذنا نادي الهلال، فإن وضعه ماليًا أفضل من بقية الأندية الجماهيرية، و‏تعليقي أنه ‏سيظل الأفضل ‏فقط اتركوه يمثل الوطن بهدوء“.

واكتفى في تغريدة أخرى برمز تعبيري ضاحك.

رئيس الرابطة :

اذا اخذنا نادي الهلال وضعه مالياً أفضل من بقية الاندية الجماهيرية. تعليقي :

وسيظل الأفضل ???????????? فقط اتركوه يمثل الوطن بهدوء ???????????????????????? pic.twitter.com/1g6OmMCK95 — سامي الجابر (@SamiAlJaber) October 18, 2019

???????????? — سامي الجابر (@SamiAlJaber) October 18, 2019

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية أصدرت بيانًا، يوم الأربعاء الماضي، قالت فيه:“إشارة إلى حديث سامي الجابر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي“تويتر“ حول رفع شركات التدقيق المالية للتقارير الخاصة بنادي الهلال إبان رئاسته، وتحديدًا وجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة، وأن هذه الشركات قد أنهت أعمالها ورفعت النتائج للهيئة العامة للرياضة، على حد قوله“.

وأضاف البيان: تود الهيئة أن توضح أنها عملت منذ ذلك الحين على مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو وردتها من النادي، واتضح أنه لم يسبق أن رفع لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص، وأنها لم تتلق من إدارة الهلال خلال فترة رئاسة سامي الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب.

ورد سامي الجابر على البيان عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، قائلًا: مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة والذي أشار لعدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ 170 مليونًا، التي يتم بين الحين والآخر تداولها إعلاميًا أرغب توضيح أنه بالفعل لم تتلقَ الهيئة أي تقرير مالي ”منفصل“ بهذا الخصوص.

وأضاف:“ما رفعته شركات التدقيق المالي عبارة عن قوائم مالية شاملة لنادي الهلال رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين بحسب ما هو معمول به في حينه، وتم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقًا“.