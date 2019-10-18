أهداف مباراة الهلال وضمك.. 3-0 للزعيم (فيديو)

نجح جوفينكو لاعب نادي الهلال السعودي في وضع فريقه في المقدمة على حساب ضمك، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بالجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأحرز جوفينكو هدف الهلال الأول من ضربة حرة في الدقيقة 20.
وأضاف غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، وتبعه كارلوس إدواردو بالهدف الثالث من رأسية قوية.
د21’ هدف للهلال! ⚽#جيوفينكو يسجل الهدف الأول#الهلال 1 : 0 #ضمك#الهلال_ضمك_دوري_المحترفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/cg6SuezQ6D
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 18, 2019
د55’ هدف للهلال! ⚽#غوميز يضيف الهدف الثاني#الهلال 2 : 0 #ضمك#الهلال_ضمك_دوري_المحترفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/15sMoKQpHJ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 18, 2019
ويسعى الهلال لمواصلة صدارته لجدول ترتيب المسابقة.
ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 16 نقطة، في حين يحتل ضمك المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 4 نقاط فقط.