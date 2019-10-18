أهداف مباراة الهلال وضمك.. 3-0 للزعيم (فيديو)

نجح جوفينكو لاعب نادي الهلال السعودي في وضع فريقه في المقدمة على حساب ضمك، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بالجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأحرز جوفينكو هدف الهلال الأول من ضربة حرة في الدقيقة 20.

وأضاف غوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، وتبعه كارلوس إدواردو بالهدف الثالث من رأسية قوية.

ويسعى الهلال لمواصلة صدارته لجدول ترتيب المسابقة.

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 16 نقطة، في حين يحتل ضمك المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 4 نقاط فقط.