كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

يخوض النادي الأهلي السعودي اختبارًا قويًا أمام ضيفه التعاون في الجولة السابعة للدوري السعودي لكرة القدم.

وتقام اليوم الجمعة، 3 مباريات في الدوري السعودي، تبدأ بمباراة العدالة والفتح ثم يلعب الهلال ضد ضمك ويلتقي الأهلي نظيره التعاون.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والتعاون اليوم في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تبدأ مباريات اليوم في الساعة 17:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية، بلقاء العدالة والفتح وتنقل عبر قناة KSA SPORTS3 بصوت المعلق سمير المعيرفي.

وتنقل مباراة الهلال وضمك في الساعة 18:05 عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق عبدالله الحربي، وتقام مباراة الأهلي والتعاون على ملعب الجوهرة المشعة في الساعة 20:00 مساءً وتذاع عبر قناة KSA SPORTS2 بصوت المعلق فارس عوض.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر مرة، وسجل الفريق 9 أهداف واستقبل 4 أهداف.. ويخوض الفريق آخر مباراة تحت قيادة مديره الفني المؤقت صالح المحمدي، ويعد هداف الأهلي في الدوري اللاعب السوري عمر السومة برصيد 4 أهداف.

ويحتل التعاون المركز العاشر برصيد 7 نقاط وحقق الفريق الفوز مرتين وخسر مثلهما وتعادل مرة.. وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 8 أهداف وللفريق مباراة مؤجلة أمام الرائد.

صالح المحمدي.. واللقاء الأخير

يسعى النادي الأهلي لتصحيح المسار مع المدرب الجديد السويسري كريستيان غروس وبالتالي سيكون الفريق مطالبًا بتحقيق الفوز على التعاون في آخر لقاء تحت قيادة المدير الفني المؤقت صالح المحمدي الذي رفض العمل مساعدًا مع غروس وطلب العودة لقطاع الناشئين.

وبدأ غروس وضع يديه على مواطن تصحيح الأوضاع في الأهلي السعودي وطلب التعاقد مع 3 لاعبين أجانب جدد مع وضع الثنائي البوسني إلفيس ساريتش وإرفين زوكانوفيتش، ولكن لن يبدأ المهمة الليلة أمام التعاون وسيترك الأمور للمدرب المؤقت صالح المحمدي.

ويعاني الأهلي غيابات بين صفوفه على رأسها البرازيلي جوزيف دي سوزا لظروف مرض نجله والحارس ياسر المسيليم ومحمد المجحد وسعيد المولد ومهند عسيري وحسين عبدالغني؛ بسبب الإصابات.

ويعتمد صالح المحمدي على الأرجح على تشكيلة تضم الحارس محمد العويس وأمامه الرباعي محمد عبده خبراني والبرازيلي لوكاس ليما وعبدالله حسون وعبدالباسط هندي في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط نوح الموسى وحسين المقهوي وعبدالفتاح عسيري بجانب ثلاثي الهجوم لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس والسوري عمر السومة وعبدالرحمن غريب.

مفاجأة التعاون

يبحث نادي التعاون عن تحقيق الفوز لتحسين ترتيبه والتقدم مع المدرب البرازيلي باولو سيرجيو الذي يتطلع لإحراج الأهلي على أرضه ووسط جمهوره.

ويفتقد التعاون الثنائي إبراهيم الزبيدي والبرازيلي نيلدو بيترولينا، ويعتمد باولو سيرجيو على تشكيلته المعتادة التي تضم الحارس البرازيلي كاسيو دوس أنجوس وأمامه رباعي الدفاع طلال العيسى وأحمد حسن عسيري ومد الله العليان ومحمد الشنقيطي، ويقود خط الوسط لاعب بوروندي سيدريك أميسي وبجواره البرازيلي ساندرو مانويل وأمامهما فهد الرشيدي وربيع سفياني ولاعب الرأس الأخضر هيلدون أوجوستو، بينما يقود الهجوم الكاميروني لياندرو توامبا.

وأكد مؤمن سليمان مدرب الشعلة السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، أن المباراة بين الأهلي والتعاون ستكون محورية وفاصلة بالنسبة للفريق الأهلاوي، خاصة أنها الأخيرة للمدرب صالح المحمدي وقبل بداية مهمة غروس.

وأضاف: ”المحمدي قام بعمل رائع وأعاد التوازن للفريق الأهلاوي، ولكن الفريق سيعاني من الإجهاد؛ خاصة أن الأهلي لديه لاعبون مؤثرون عائدون من التوقف الدولي، خاصة السومة وعسيري“.