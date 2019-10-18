نادي الهلال السعودي يتجه لتجديد عقد حارسه عبدالله المعيوف

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، إنها بدأت التفاوض مع الحارس الأساسي للفريق عبدالله المعيوف لتجديد التعاقد معه.

وينتهي عقد الحارس بنهاية الموسم الرياضي الحالي، إذ سيدخل الحارس الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل، وهي الفترة التي تسمح له بالتفاوض مع أندية أخرى.

وبحسب تلك المصادر، فإن الهلال لن يجد صعوبة في تجديد التعاقد مع الحارس، إذ إن رغبة المعيوف تتمثل في البقاء مع الزعيم حتى الاعتزال.

وكان عبدالله المعيوف حارسًا للنادي الأهلي قبل أن يقرر الرحيل للهلال، في صفقة شغلت، وقتها، الرأي العام الرياضي كثيرًا.

ويلتقي الهلال، مساء اليوم، مع ضمك، في مباراة الجولة السابعة من مسابقة الدوري، حيث يسعى الهلال لمواصلة صدارته لجدول ترتيب المسابقة .

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 16 نقطة، في حين يحتل ضمك المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 4 نقاط فقط .