عبدالله الحمدان لاعب المنتخب السعودي والشباب يتلقى عرضين إسبانيين

تحدثت تقارير صحفية إسبانية مختلفة أن اللاعب السعودي عبدالله الحمدان، نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي الأول، بات مطلوبًا بقوة في الدوري الإسباني.

وأضافت التقارير أن ناديي سبورتينغ خيخون وبلد الوليد أبديا رغبتهما الشديدة في التعاقد مع عبدالله الحمدان.

وبحسب صحيفة ”lavozdeasturias“، فإن إدارة نادي الشباب قد ترفض عرضي الناديين الإسبانيين لحاجتها لجهود الحمدان، الذي بات مطلوبًا أيضًا من أندية القمة السعودية

وأوضحت الصحيفة أن الحمدان حصل على فرصة ذهبية بعد انضمامه لصفوف المنتخب السعودي، وتقديمه مباراة رائعة أمام سنغافورة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن العروض انهالت على الحمدان، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، مشيرة إلى أن أندية الهلال والنصر والأهلي تسعى للتعاقد معه.

وسبق لعبدالله الحمدان أن احترف مع سبورتينغ خيخون إبان رعاية الهيئة العامة للرياضة احتراف عدد من اللاعبين في الدوري الإسباني.

التاريخ من أوسع الأبواب

ودخل عبدالله الحمدان التاريخ من أوسع أبوابه مع المنتخب السعودي بعد الفوز على ضيفه السنغافوري 3/0 في منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وسجل الحمدان هدفًا وصنع آخر لزميله عبدالفتاح عسيري، كما قدّم مستوى رائعًا يؤكد أنه لاعب صاعد بسرعة الصاروخ في سماء الكرة السعودية.

وبات الحمدان (20 عامًا و28 يومًا)، أصغر لاعب يسجل هدفًا للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم منذ العام 2000 (القرن الـ21).