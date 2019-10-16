تعثر مفاوضات النادي الأهلي السعودي مع رامون دياز والبديل برازيلي أو أوروغوياني

كشفت تقارير صحفية أن مفاوضات النادي الأهلي السعودي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز تواجه صعوبات كبيرة، بسبب بعض الشروط من قبل المدرب مثل المقابل المالي وعدد أفراد الجهاز المعاون له.

وقالت صحيفة ”الاقتصادية“ إن إدارة النادي الأهلي تفاضل بين المدربين الأوروغوياني دييغو ألونسو والبرازيلي فابيو كاريلي للتوقيع مع أحدهما للإشراف على فريقها بعد أن تعذر التعاقد مع السويسري كريستيان جروس نظير عدم رده على العرض رغم اجتماعه معه في دبي وتقديم مبلغ 2.4 مليون دولار.

وأرسلت إدارة الأهلي، بحسب الصحيفة، العرضين لألونسو وكاريلي للحصول على موافقة أحدهما، حيث يرغب مسؤولو النادي في حسم أمر الجهاز الفني بشكل سريع، لذا فضلت الإدارة إرسال عرضين رسميين لكلا المدربين للحصول على موافقة أحدهما.

ووفقًا للصحيفة السعودية، نقلًا عن صحف أوروغويانية، فإن عرض الأهلي لألونسو هو لمدة موسم واحد مقابل 1.8 مليون يورو، مع خيار التجديد لموسم آخر.

وكان وكيل جروس قد أعلن إغلاق موكله ملف العودة إلى تدريب الأهلي لولاية ثالثة بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن خلافات مادية أدت إلى هذا القرار.

وسبق أن تقدمت الإدارة بعرض لضم السويسري كريستيان جروس قبل أن يرفض المدرب المقابل المادي البالغ نحو 2.4 مليون دولار سنويًا .

وطالب جروس بالحصول على 4 ملايين دولار راتبًا سنويًا له وللجهاز المعاون، لكن إدارة الأهلي رفضت طلبات السويسري.

برانكو

وكانت تقارير أشارت إلى أن الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الأهلي السعودي، أنهى أزمة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني السابق للراقي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فقد ”سلّم الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق الأهلي، الشيك المالي الخاص بقيمة فسخ عقد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدرب المُقال، تفاديًا لتقديم المدرب شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)“.

وأقال الأهلي برانكو من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد سوء النتائج، وأسندت المهمة مؤقتًا إلى صالح المحمدي.

وقاد برانكو النادي الأهلي في 5 مباريات، سجل خلالها انتصارين وتعادلًا، مقابل هزيمتين، حيث سجل الفريق 7 أهداف، واستقبل 8 أخرى.

وكان برانكو قد تفاجأ بقرار إقالته أثناء إدلائه بتصريحات تلفزيونية، عقب مباراة الأهلي أمام الوحدة، والتي تعرض فيها للخسارة بهدفين مقابل هدف.

وسعى برانكو للحصول على قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع الأهلي، والذي يقدر بـ 7 ملايين ريال.