مباراة فلسطين والسعودية.. لاعبو ”الأخضر“ يمنحون الجمهور الفلسطيني هدايا (صور)

حرص لاعبو منتخب السعودية على منح الجماهير الفلسطينية هدايا خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين، مساء الثلاثاء، في رابع جولات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ووفقًا لما نشره الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على ”تويتر“، فقد ظهر بعض لاعبي ”الأخضر“ وهم يلقون للجماهير قمصان اللاعبين، تعبيرًا منهم على شكرهم لحسن الاستضافة التي وجدها المنتخب السعودي عقب وصوله إلى رام الله.

وتبقى هذه المواجهة من اللقاءات المرتقبة في التصفيات الآسيوية، خاصة أن الأخضر السعودي فريق كبير، له تاريخ مميز ولديه كتيبة من النجوم في مواجهة الفدائي الفلسطيني الباحث أيضًا عن تحقيق الفوز.

ترتيب المنتخبين

يحتل منتخب السعودية صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل خلال أول مباراتين للأخضر وبفارق الأهداف عن سنغافورة.

ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الرابع برصيد 3 نقاط بفوز وهزيمة بفارق الأهداف عن أوزبكستان الثالث، بينما يحتل المنتخب اليمني المركز الأخير برصيد نقطتين.

???? — أجواء احتفالية بين شوطي المباراة .. والجماهير الفلسطينية ترفع العلمين السعودي والفلسطيني ????????????????????#السعوديه_فلسطين_اسيا pic.twitter.com/QCu4LLkRWZ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 15, 2019

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان من قبل في 9 مواجهات سابقة، فاز الأخضر في 6 مناسبات وتعادل المنتخبان 3 مرات دون أي انتصار لمنتخب فلسطين.

بدأت اللقاءات في دورة الألعاب العربية عام 1976، وفاز منتخب السعودية بنتيجة 3-1، ثم تقابلا في كأس العرب 1992 وفاز الأخضر بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة في دورة الألعاب العربية بنفس العام.

وفاز منتخب السعودية بثلاثية نظيفة في دورة التضامن الإسلامي عام 2005، بينما تعادلا بهدفين لكل منهما في كأس العرب 2012، وتعادلا دون أهداف في بطولة اتحاد غرب آسيا 2013، وفاز الأخضر بثنائية دون رد في مباراة ودية عام 2014.

وفي تصفيات مونديال 2018، فاز الأخضر بنتيجة 3-2 ذهابًا، وتعادلا إيابًا دون أهداف.