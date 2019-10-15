كل ما تريد معرفته عن مباراة السعودية وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2022

يتابع عشاق الكرة العربية وجبة كروية دسمة في المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي فلسطين ضد السعودية ، اليوم الثلاثاء ، في رابع جولات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وتبقى هذه المواجهة من اللقاءات المرتقبة في التصفيات الآسيوية خاصة أن الأخضر السعودي فريق كبير، له تاريخ مميز ولديه كتيبة من النجوم في مواجهة الفدائي الفلسطيني الباحث أيضاً عن تحقيق الفوز.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة فلسطين ضد السعودية اليوم في تصفيات مونديال 2022:

موعد مباراة فلسطين والسعودية

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية وفلسطين على ملعب ”رام الله“ وهي الزيارة الأولى للمنتخب السعودي إلى أرض فلسطين.

وتذاع المباراة عبر قناة ksa sports1 بصوت المعلق عبد الله الحربي والكأس 1 بصوت المعلق خالد الحدي.

ترتيب المنتخبين

يحتل منتخب السعودية صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل خلال أول مباراتين للأخضر وبفارق الأهداف عن سنغافورة

ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الرابع برصيد 3 نقاط بفوز وهزيمة بفارق الأهداف عن أوزبكستان الثالث، بينما يحتل المنتخب اليمني المركز الأخير برصيد نقطتين.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان من قبل في 9 مواجهات سابقة ، فاز الأخضر في 6 مناسبات وتعادل المنتخبان 3 مرات دون أي انتصار لمنتخب فلسطين.

بدأت اللقاءات في دورة الألعاب العربية عام 1976 وفاز منتخب السعودية بنتيجة 3-1 ثم تقابلا في كأس العرب 1992 وفاز الأخضر بنتيجة 2-1 وبنفس النتيجة في دورة الألعاب العربية بنفس العام.

وفاز منتخب السعودية بثلاثية نظيفة في دورة التضامن الإسلامي عام 2005 بينما تعادلا بهدفين لكل منهما في كأس العرب 2012 وتعادلا دون أهداف في بطولة اتحاد غرب آسيا 2013 وفاز الأخضر بثنائية دون رد في مباراة ودية عام 2014.

وفي تصفيات مونديال 2018 ، فاز الأخضر بنتيجة 3-2 ذهاباً وتعادلا إياباً دون أهداف.

أفكار رينارد

يدخل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية المباراة باحثاً عن هدف واحد، وهو تحقيق الفوز لتعزيز صدارة المجموعة خاصة بعد العرض المقنع أمام سنغافورة والفوز بثلاثية دون رد وتصحيح الصورة الباهتة التي ظهرت بعد التعادل مع اليمن.

واعترف رينارد بصعوبة لقاء فلسطين الذي وصفه بالتاريخي لأن المنتخب السعودي يلعب لأول مرة في رام الله مؤكداً أن الأخضر جاهز تماماً لتحقيق نتيجة طيبة أمام المنتخب الفلسطيني.

ويعتمد المنتخب السعودي على تشكيلة مباراة سنغافورة عدا إمكانية عودة سلمان الفرج لقيادة خط الوسط وتضم تشكيلة الأخضر المتوقعة كلا من الحارس محمد العويس وأمامه الرباعي زياد الصحفي وعبد الله مادو ومحمد البريك وياسر الشهراني في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبد الله عطيف وبجواره سلمان الفرج ويحيى الشهري، بينما يقود خط الهجوم هتان باهبري وعبد الفتاح عسيري وعبد الله الحمدان.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي السابق ل“إرم نيوز“ إن المنتخب السعودي قدم مستويات طيبة في لقاء سنغافورة خاصة فيما يتعلق بسرعة بناء الهجمات موضحاً أن الأخضر لديه لاعبون أصحاب مهارات عالية وسرعات.

وأشار إلى أن المنتخب السعودي يسعى لاستكمال الصورة المميزة التي قدمها في لقاء سنغافورة الأخير موضحاً أن الأخضر لديه عناصر خبرة مميزة مثل ياسر الشهراني وعبد الله عطيف.

مفاجأة فلسطينية

يحلم المنتخب الفلسطيني بقيادة مدربه الجزائري نور الدين ولد علي بتحقيق مفاجأة وحصد أول انتصار في تاريخ لقاءاته ضد السعودية.

وطالب ولد علي جماهير فلسطين بالدعم والمؤازرة لحصد الانتصار مؤكداً أن المباراة مهمة للفدائي من أجل حصد الانتصار.

ويعتمد منتخب فلسطين على تشكيلة تضم الحارس رامي حماده وأمامه الرباعي عبد اللطيف البهداري ومصعب البطاط ومحمد يامن وعبد الله جابر في خط الدفاع ونظمي البدوي وعدي خروب ومحمود أبوردة وإسلام البطران للوسط ومحمود وادي وتامر صيام للهجوم.

وأكد عماد أيوب مهاجم منتخب فلسطين الأسبق ل“إرم نيوز“ أن المباراة ستكون بلا شك تاريخية ومهمة للفدائي الذي يبحث عن تحقيق الفوز التاريخي والأول على السعودية.

وأوضح أن وجود محمود وادي وتامر صيام بخبراتهما في اللعب في شمال أفريقيا سواء مصر أو المغرب يجعل الهجوم الفلسطيني قادراً على إزعاج المنتخب السعودي.