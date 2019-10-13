تقارير: تعثر مفاوضات كريستيان غروس مع النادي الأهلي السعودي

غادر المدرب السويسري كريستيان غروس دبي عائدًا إلى بلاده رغم اتفاقه مع أهلي جدة على كافة تفاصيل العقد الذي ينوي إبرامه مع النادي السعودي.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا، أشارت فيه إلى مغادرة غروس إلى بلاده، بعد فشل مفاوضاته مع مسؤولي الأهلي لخلافات مادية.

ووفقًا للصحيفة تعود تفاصيل القصة إلى يوم الجمعة الماضي عندما وافق المدرب السويسري على عرض الأهلي البالغ مليون و600 ألف دولار، عقب اجتماعه مع أحمد بامعوضة المدير التنفيذي، حيث اتفق الطرفان على كافة الأمور، إلا أن السويسري طلب زيادة العقد إلى مبلغ 2 مليون و400 ألف دولار في اجتماعه التالي مع أحمد الصائغ رئيس النادي السبت الماضي، وبعد عدة مشاورات بين الأهلاويين تمت الموافقة على منحه المبلغ، قبل أن يفاجئهم بمغادرته إلى بلاده اليوم.

ومن المنتظر أن ترسل إدارة الأهلي العرض الرسمي للمدرب عن طريق وكيل أعماله على أن تنتظر رده الأخير في ظرف 3 أيام.

وتأتي عودة غروس للأهلي لخلافة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي أقيل بعد سلسلة نتائج سلبية حققها خلال بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا لكرة القدم لتثور الجماهير ضده وطالبت الإدارة برحيله واستجابت لهذا الأمر.

غروس أفضل مدرب تولى قيادة الجهاز الفني للنادي الأهلي السعودي على مر التاريخ حيث نجح في تحقيق الثلاثية التاريخية موسم 2016 بإعادة لقب الدوري السعودي إلى خزينة الراقي بعد غياب لأكثر من 3 عقود، بالإضافة إلى التتويج ببطولتي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفضل غروس الاعتذار عن الاستمرار في منصبه مع الأهلي بعد تحقيق الثلاثية التاريخية ليترك بصمة قوية داخل قلب كل مشجع أهلاوي.

غروس سبق له أن تولى قيادة الأهلي في مرتين سابقتين، حيث كانت الأولى في موسم 2014 واستمر خلالها لمدة موسمين (حتى 2016) وقد قدم الفريق خلالها مستويات رائعة.

وتوج غروس مجهوداته بتحقيق ثلاثة ألقاب، هي كأس ولي العهد بعام 2014 ولقب الدوري السعودي بعام 2015 وكأس خادم الحرمين الشريفين في 2015، قبل أن يعود مجددًا ويقود الأهلي في منتصف موسم 2016 واستمر حتى نهاية هذا الموسم، وبسبب تراجع الأداء والنتائج تمت إقالته حينها.

يتميز غروس في إدارته للمباريات، بالقدرة الفائقة على تعديل خطة اللعب أثناء المباريات، بحيث يعتمد على خطة 4-2-3-1، والتي تشهد اهتمامه الملحوظ بلاعبي خط الوسط، ولا يفضل الاعتماد على صانع ألعاب، ويتم إسناد مهمة صناعة اللعب للاعبي الوسط والجناحين.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة التعاون على ملعب ”الجوهرة“ بمدينة ”جدة“ يوم 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق خمس نقاط، والوحدة صاحب المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

إنجازات غروس خلال مسيرته التدريبية:

الدوري السويسري 3 مرات

كأس سويسرا 3 مرات

دوري عبداللطيف جميل موسم 2015/2016

كأس ولي العهد عام 2015

حقق رقمًا قياسيًا، بإدخال الأهلي ضمن قائمة الأندية التي لم تتلق الخسارة في المباريات (برصيد 51 مباراة).

أول مدرب أجنبي يحقق لقب الدوري مع الأهلي.