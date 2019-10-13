أبو مازن يقيم استقبالًا رسميًا لبعثة المنتخب السعودي في فلسطين (صور)

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بعثة المنتخب السعودي، اليوم الأحد؛ إثر وصولها إلى مدينة رام الله الفلسطينية لمواجهة منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم.

وأعرب أبو مازن خلال استقباله للبعثة في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، عن فخره واعتزازه بقدوم المنتخب السعودي لكرة القدم إلى فلسطين، مؤكدًا أن هذا الأمر يجسد العلاقة التاريخية بين فلســطين والمملكة العربية السعودية.

وقال أبو مازن لبعثة المنتخب السعودي، ”شرفتم بلدكم فلسطين“، مشيرًا إلى أن الرابط التاريخي والديني الإسلامي بين البلدين، ليس جديدًا.

وأوضح: ”علاقاتنا بالمملكة تاريخية منذ نشأة القضية الفلسطينية، ولم تتغير مواقف المملكة التي سمعناها من الملك المؤسس المرحوم عبدالعزيز آل سعود إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن قضية فلسطين في قلب كل سعودي“.

ووصلت بعثة المنتخب السعودي، اليوم الأحد، إلى الضفة الغربية لأول مرة في تاريخ المملكة، تمهيدًا لمواجهة نظيره الفلسطيني.

دخلت بعثة المنتخب التي يترأسها رئيس اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، عبر جسر الملك حسين الذي يربط بين الأردن والضفة الغربية، ويخضع لسيطرة إسرائيل.

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني، بعد غد الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023 بالصين، وذلك على ملعب فيصل الحسيني في الرام شمال مدينة القدس.

وتتصدر السعودية المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الـ 4 في المجموعة برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة.

وتكتسب زيارة المنتخب السعودي إلى فلسطين أهمية خاصة، ودلل على ذلك رغبة أكثر من 300 صحفي فلسطيني وعربي ودولي في حضور وتغطية اللقاء، وهو أمر غير مسبوق في فلسطين.

وتعتبر هذه الزيارة التاريخية الأولى التي يقوم بها المنتخب السعودي إلى فلسطين، والتي يواجه خلالها صاحب الأرض، يوم الثلاثاء القادم، ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023.

عاجل .. فديو للاعبي المنتخب السعودي امام مقر سكن البعثة في الاراضي الفلسطينية بعد وصولها قبل قليل #في_المرمى pic.twitter.com/oy8njROAH0 — العربية – في المرمى (@FilMarma) October 13, 2019

وكانت تقارير صحفية سعودية كشفت عن حقيقة حصول لاعبي ”الأخضر“ على ”الختم الإسرائيلي“ على جوازات سفرهم في طريقهم إلى رام الله، لملاقاة منتخب فلسطين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ونشر موقع ”سبق“ السعودي تقريرًا بشأن كيفية دخول منتخب السعودية إلى رام الله، وإمكانية ختم جوازات لاعبي ”الأخضر“ بـ“الختم الإسرائيلي“، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وأوضح التقرير أن الدخول إلى رام الله سيكون عن طريق الأردن. وتسيطر 3 جهات على المعابر الحدودية، وهي الأردن، ثم المنطقة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وبعدها النقطة الفلسطينية في جسر الملك حسين.

وقال التقرير إن جوازات المنتخب السعودي لن تختم على الإطلاق بالختم الإسرائيلي.

وتابع: ”لن يطبع الختم الإسرائيلي على جوازات بعثة الأخضر، وسيتم وسمه بالفلسطيني“.

واستمر: ”تسيطر 3 جهات على المعابر الحدودية مع الأردن، وهي: دولة الأردن، ويتم عادة فيها ختم جواز السفر بالختم الأردني، ومن ثم الانتقال إلى النقطة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وهي عبارة عن صالة انتظار واجهتها شركة أمنية، وفي المكاتب الداخلية ممثلو الجانب الإسرائيلي، حيث يتم الاكتفاء بالتفتيش فقط مع إرفاق ورقة منفصلة بجواز السفر مدوّن عليها تاريخ الدخول والمناطق المسموح بها دون طباعة أي ختم“.

واستطرد: ”من ثم يتم التوجه إلى النقطة الفلسطينية في جسر الملك حسين، ويتم ختم جواز السفر بالختم الفلسطيني“.