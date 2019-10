WWE.. الإعلان عن مواجهتين من العيار الثقيل في عرض ”كراون جول“ بالسعودية

لا شك أن عروض المصارعة الحرة WWE ما زالت تتمتع بالكثير من الشعبية والجمهور الشغوف لانتظارها حول العالم، ولذلك فمحبوها على موعد مع العرض الضخم ”كراون جول“، والذي يضم عددًا من النزالات القوية والأحداث المثيرة.

يقام العرض المثير ”كراون جول“ لهذا الصيف، خلال موسم الرياض، في المملكة العربية السعودية، بشهر أكتوبر الجاري.

وسيشهد العرض نزالين من العيار الثقيل، حيث سيتواجه حامل لقب ”WWE“ بروك ليسنر، أمام كاين فيلاسكيز بطل ”UFC“ للوزن الثقيل مرتين، والذي سبق له هزيمة ليسنر في UFC.

وفي النزال الثاني سيواجه المصارع الضخم برون سترومان نظيره الملاكم الشهير تايسون فيوري بطل الوزن الثقيل والذي لم يُهزم من قبل.

وستقام كلتا المواجهتين على استاد ”الملك فهد الدولي“ بالرياض في المملكة العربية السعودية، في الـ 31 من شهر أكتوبر الجاري، الموافق الخميس.

ويعد ”كراون جول“ أيضًا من أبرز الأحداث المميزة التي ستقام خلال موسم الرياض، وسيشهد العرض كذلك نزالًا بين فريق هوغان المكون من سيث رولينز وروسيف، أمام فريق فلير الذي يتكون من راندي أورتن وكينغ كوربن.

وسيقود عضوا قاعة مشاهير ”WWE“ فريقيهما المختارين في نزال تاج تيم خمسة ضد خمسة.

كما يشارك نجوم اتحاد المصارعة ”WWE“، رومان رينز وبراي وايت الملقب بـ“ذا فيند“، وذا نيو داي واي جاي ستايلز في هذا الحدث الكبير.

It's official, and it's happening on Oct. 31 at #WWECrownJewel ! pic.twitter.com/FE0SeNOVFZ

وسيتضمن الحدث أيضًا عودة منصور إلى وطنه، حيث يعد المصارع الشاب هو أول نجم سعودي في ”WWE“، وولدت نجومية منصور في مسقط رأسه، بعدما فاز بأكبر نزال ”باتل رويال“ في تاريخ المصارعة في عرض ”سوبر شوداون“، الذي أقيم في جدة، يونيو الماضي.

This is huge.@BraunStrowman vs. @Tyson_Fury. October 31. It's going down at #WWECrownJewel! pic.twitter.com/KcuKGthpyA

— WWE (@WWE) October 11, 2019