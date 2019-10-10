انتقادات لبيان نادي النصر السعودي ضد تقنية الـVAR (فيديو)

تعرض بيان نادي النصر حامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان لانتقادات إعلامية واسعة نظرًا لأنه جاء عشية مواجهة مهمة للمنتخب السعودي أمام سنغافورة في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وانتقد نادي النصر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بعد اعتراف رئيس لجنة الحكام بتعطل التقنية في بعض المباريات بينها مباراة النصر والفتح في الدوري.

ونفى الاتحاد السعودي للعبة ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف بشأن تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) نتيجة فصل أحد العاملين أسلاك التقنية لشحن هاتفه الخاص.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن سبب تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال مباراة الفتح والنصر يرجع إلى فصل أحد العاملين في الملعب الأسلاك الخاصة بالتقنية.

بيان من مجلس إدارة نادي #النصر .. pic.twitter.com/nmtT8Bku2i — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 9, 2019

بيان ناري للنصر

واعترض النصر في بيان أصدره، يوم الأربعاء، على سوء استخدام تقنية الفيديو (VAR) ، قائلًا: ”انطلاقًا من الدعم المادي والمعنوي الكبير من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد للرياضة السعودية ولكافة الأندية لرفع مستوى المنافسة العادلة بينها على حد سواء، ولأن إدارة نادي النصر بقيادة صفوان بن سلمان السويكت مؤتمنة على حقوق النادي أمام مشجعيه، فقد تابعت الإدارة الحوار الدائر بين رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، ورئيس لجنة الحكام فرناندو تريساكو، واستغربت وبشدة التبريرات غير المفهومة للدفاع عن الأداء الضعيف لتقنية (VAR) في عدد من المباريات هذا الموسم، ومن حقها أن تتساءل عن ما يلي:

وتساءل النادي في بيانه: ”في مباراة نادي النصر الأولى ضد نادي ضمك في الرياض، قام الحكم النيوزيلندي (ماثيو كونغر) بالعودة لتقنية (VAR) في أكثر من لقطة، وعدل عن قراره مرارًا، بحثًا عن العدالة للجميع، وقد رحبت الإدارة بهذه القرارات حتى وإن كانت لم تصب في مصلحة النادي، لكن السؤال المهم لماذا غابت هذه التقنية عن مباراة نادي النصر الثانية ضد نادي الفتح في الأحساء بإدارة الحكم الروماني (أوفيديو هاتيغان)؟، ولماذا تعطلت طوال اللقاء؟!“.

ثانيًا: لماذا تكرر العنف وزادت الخشونة ضد لاعبي النصر في المباراة الثالثة ضد الشباب بإدارة الحكم البولندي (دانيال ستيفانسكي)؟ في تجاهل للوائح والأنظمة التي تنص على اللعب النظيف والحفاظ على سلامة اللاعبين، ولماذا لم تفرض العقوبات ضد من يمارس الخشونة والعنف؟ والذي كان ضحيته جوليانو بإصابة أبعدته عن الملاعب شهرًا، ولماذا لم يعد الحكم إلى تقنية (VAR) في أكثر من لقطة ظهر فيها عنف وخشونة، مثل الدخول العنيف من لاعب الشباب محمد سالم على النجم عبدالرزاق حمد الله؟!

ثالثًا: لماذا رفض الحكم النرويجي (سفاين موين) في مباراة نادي النصر الرابعة ضد نادي الحزم في الرياض الرجوع لتقنية (VAR) بنفسه مع شدة مطالبة اللاعبين بذلك، واكتفى بالمحادثة اللاسلكية بينه وبين حكم تقنية (VAR) التركي (كونيت شاكير) في كل الحالات الجدلية، وعلى رأسها:

1- لقطة هدف الحزم الوحيد، رغم إشارة المساعد الثاني النرويجي (ماغنوس لودينبرغ) بعدم صحة الهدف، وإجماع خبراء التحكيم بعدم صحته.

2- لقطة العرقلة الواضحة لسلطان الغنام والدفع المتعمد لفهد الجميعة داخل منطقة الجزاء، والتي أجمع خبراء التحكيم على أحقية النصر بضربتي جزاء في تلك المباراة؟!

رابعًا: لماذا رفض الحكم البرتغالي (أرتور سواريس) في مباراة نادي النصر الخامسة ضد الأهلي في جدة الرجوع لتقنية (VAR) بنفسه مع شدة مطالبة اللاعبين بذلك في كثير من الحالات الجدلية داخل منطقة الجزاء، خصوصًا للنجم عبدالرزاق حمدالله.

خامسًا: لماذا يرفض حكام الساحة للمباريات التي يكون أحد طرفيها نادي النصر العودة لتقنية (VAR) في الحالات الجدلية، ويعودون له في مباريات الفرق الأخرى؟!

وختم النصر بيانه قائلًا: ”كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات صريحة وواضحة، لذا فإن إدارة نادي النصر تطالب برفع مستوى الأداء التحكيمي وتطبيق مبدأ العدالة والتنافس الشريف وتطبيق تقنية (VAR) على جميع الأندية“.

انتقادات ضد النصر

وأثار هذا البيان وتوقيته الكثير من الانتقادات، حيث قال الإعلامي البارز وليد الفراج في برنامج ”الدوري مع وليد“ : ”بيان النصر يتهم الفتح و الشباب بالخشونة لكنه نشر في توقيت غير جيد، ماذا سيفرق لو نشر غدًا (اليوم) بعد لقاء المنتخب؟ مو وقته“.

أما ضيفه الهلالي عادل التويجري، فقال: ”غالبًا بيانات النصر الأخيرة تحتاج أربعة أيام لتفسرها منها بيان ”يدورون الستر“. ألا يعلمون في النصر أن المنتخب سيلعب غدًا (اليوم) وهذا البيان الأخير يندرج تحت ”الأكشنة“ خارج الملعب“.

وانتقد التويجري أيضًا التعصب للأندية خلال مباريات المنتخب، موضحًا ”منتخب الهلال“ قائلًا: ”هل سمعنا يومًا ما عن منتخب النصر أو الأصفر؟ بالطبع لا لوجود من ”يغص“ بالهلال الذين يقدمون نفسهم كحراس فضيلة خاصة عند خسارة الأخضر“.

واضاف: ”هناك من يصدر قضايا ”تافهة“ وطرحه ”سقيم“ و ”مريض“ ويرى المنتخب السعودي بعين ملونة.. متى ستنتهي قضية منتخب الهلال؟“.