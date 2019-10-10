حقيقة تفاوض نادي الاتحاد السعودي مع مدربين جدد لخلافة سييرا

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي، أن ما يتردد في وسائل الإعلام بشأن تفاوض النادي مع مدربين جدد لتولي مهمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة غير حقيقي.

وكانت أنباء ترددت عن رغبة نادي الاتحاد في التفاوض مع المدرب السويسري كريستيان غروس إضافة لمدرب المنتخب الحزائري جمال بلماضي.

وحسب تلك المصادر، نادي الاتحاد جدد ثقته في المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، في المباريات المقبلة وأنها لا تنوي التغامل بالقطعة مع المدرب.

وهاجمت جماهير الاتحاد المدرب لويس سييرا كثيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتهمته بالتربص بعدد من اللاعبين أهمهم المهاجم بريجوفيتش.

وتدهورت نتائج الاتحاد بدءاً من الخروج من مسابقة دوري أبطال آسيا أمام الهلال، قبل أن يتعرض لثلاث هزائم في الدوري السعودي، من أصل ست مباريات خاضها الفريق.

وترغب الجماهير الاتحادية وددد كبير من إعلاميي النادي في إقالة المدرب والتعاقد مع مدرب جديد قبل ضياع فرص الفريق في المتفسة على لقب بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

كانت تقارير صحفية سعودية أشارت إلى أن إدارة نادي الاتحاد قررت منح المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فرصة أخرى في المباريات المقبلة.

وحسب ما نقلت صحيفة عكاظ، فإنه في حال استمرار تردي نتائج الفريق، فستتم إقالة سييرا، والتعاقد مع مدرب آخر.

وكشفت صحيفة عكاظ أن الإدارة الاتحادية وضعت عينها على مدرب الشباب السابق، الروماني سوموديكا.

وأشار سوموديكا المتواجد حاليًا في تركيا، إلى تلقيه عرضًا للعودة لقيادة فريقه السابق الشباب لخلافة المدرب الحالي، الأرجنتيني الميرون.