السعودية تسمح للعوائل بدخول ملاعب كرة القدم ”في مدينة جديدة“

قررت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، السماح للعوائل في مدينة تبوك الواقعة شمال غرب المملكة، بدخول ملاعب كرة القدم وحضور المباريات المقامة فيها وفق الشروط المعتمدة في مدن الرياض وجدة والدمام.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية إن الهيئة العامة للرياضة وافقت اليوم الخميس، لأهالي تبوك على حضور مباريات كرة القدم في المدرجات، ضمن دوري أندية الدرجة الثانية ودوري المنطقة ”مجموعة تبوك“.

واشترطت الهيئة على الموافقة التي جاءت رغبة من أهالي تبوك لحضور المباريات مباشرة من مدرجات مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك والتي تتسع لـ 12 ألف متفرج، خمسة شروط؛ وهي: تحديد مواقف مخصصة للعائلات، تحديد مدخل خاص للعائلات، فصل مدرجات الأفراد عن العائلات، توفير طاقم إشراف نسائي من قبل المنظم، تخصيص دورات مياه للنساء ومصليات.

وسمحت الهيئة منذ مطلع العام الماضي، للعوائل بحضور مباريات كرة القدم في ”إستاد الملك فهد“ في الرياض، و“مدينة الملك عبدالله“ في جدة، و“ملعب الأمير محمد بن فهد“ في الدمام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتندرج تلك القرارات ضمن توجه عام يتبناه قادة البلاد، ويقوم على تمكين النساء في سوق العمل والحياة العامة وإزالة القيود التي تحد من مشاركتهن.

وظلت كرة القدم متنفسًا ترفيهيًّا رئيسًا للسعوديين في العقود الماضية في ظل وجود قيود على إقامة الفعاليات الفنية والثقافية، لكن نساء المملكة كنَّ محرومات من المشاركة في تشجيع أنديتهن المفضلة من داخل الملاعب حينها.