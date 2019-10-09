نادي النصر السعودي يصدر بيانًا ناريًا ويهاجم تقنية VAR (شاهد)

انتقد نادي النصر حامل لقب الدوري السعودي تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بعد اعتراف رئيس لجنة الحكام بتعطل التقنية في بعض المباريات بينها مباراة النصر والفتح في الدوري.

ونفى الاتحاد السعودي للعبة ما تردد في مواقع تواصل الاجتماعي والصحف بشأن تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) نتيجة فصل أحد العاملين أسلاك التقنية لشحن هاتفه الخاص.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن سبب تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال مباراة الفتح والنصر يرجع إلى فصل أحد العاملين في الملعب الأسلاك الخاصة بالتقنية.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ السعودية إن هذا العامل الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أو منصبه فصل الأسلاك الخاصة بالتقنية دون قصد بغية شحن هاتفه الخاص دون علمه بفصل الكهرباء عن الأجهزة المشغلة للتقنية.

وانتهت هذه المباراة التي أقيمت على أرض الفتح ضمن الجولة الثانية بفوز النصر حامل اللقب بهدف نظيف سجله فراس البريكان.

تصريحات تريساكو تثير الجدل

وقبلها أكد الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام الجديد، أن تقنية (VAR)، تتعطل مثل غيرها من التقنيات، مشيرًا أن الشركة التي تنفذ التقنية في الدوري السعودي تنقل من نفس كاميرات النقل التلفزيوني ولا تملك كاميرات خاصة.

وقال الإسباني: ”تقنية VAR تتعطل مثلها مثل الواتساب أو العطل الذي يحصل في المطارات، ولكنه ليس عذرًا لنا، نحن نبحث عن توفير أفضل تقنية بلا أخطاء. هناك أربع مباريات حصلت فيها إشكاليات في تقنية VAR، وهي مباراة الفتح والنصر، والوحدة وأبها، ومباراتي ضمك أمام الاتحاد والوحدة“.

بيان ناري للنصر

وفي رده على ذلك قال النصر في بيان نشره على حسابه في تويتر يوم الأربعاء اعتراضًا على سوء استخدم هذه التقنية ”انطلاقًا من الدعم المادي والمعنوي الكبير من العهد الأمير محمد بن سلمان للرياضة السعودية ولكافة الأندية لرفع مستوى المنافسة العادلة بينها على حد سواء، ولأن إدارة نادي النصر بقيادة د. صفوان بن سلمان السويكت مؤتمنة على حقوق النادي أمام مشجعيه، فقد تابعت الإدارة الحوار الدائر بين رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، ورئيس لجنة الحكام فرناندو تريساكو، واستغربت وبشدة التبريرات غير المفهومة للدفاع عن الأداء الضعيف لتقنية (VAR) في عدد من المباريات هذا الموسم، ومن حقها أن تتساءل عن ما يلي:

بيان من مجلس إدارة نادي #النصر .. pic.twitter.com/nmtT8Bku2i — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 9, 2019

أولاً: في مباراة نادي النصر الأولى ضد نادي ضمك في الرياض، قام الحكم النيوزلندي (ماثيو كونغر) بالعودة لتقنية (VAR) في أكثر من لقطة، وعدل عن قراره مرارًا، بحثًا عن العدالة للجميع، وقد رحبت الإدارة بهذه القرارات حتى وإن كانت لم تصب في مصلحة النادي ، لكن السؤال المهم لماذا غابت هذه التقنية عن مباراة نادي النصر الثانية ضد نادي الفتح في الأحساء بإداراة الحكم الروماني (أوفيديو هاتيغان)، ولماذا تعطلت طوال اللقاء؟!!! ولماذا وقف الحكم الروماني موقف المتفرج أمام العنف والخشونة المفرطة التي تعرض لها نجوم النصر ودفع ثمنها غاليًا أحمد موسى بإصابة منعته من مشاركة ناديه ومنتخب بلاده قرابة شهرين؟!!!

ثانيًا: لماذا تكرر العنف وزادت الخشونة ضد لاعبي النصر في المباراة الثالثة ضد الشباب بإدارة الحكم البولندي (دانيال ستيفانسكي) في تجاهل للوائح والأنظمة التي تنص على اللعب النظيف والحفاظ على سلامة اللاعبين، ولماذا لم تفرض العقوبات ضد من يمارس الخشونة والعنف والذي كان ضحيته جوليانو بإصابة أبعدته عن الملاعب شهر، ولماذا لم يعد الحكم إلى تقنية (VAR) في أكثر من لقطة ظهر فيها عنف وخشونة مثل الدخول العنيف من لاعب الشباب محمد سالم على النجم عبد الرزاق حمد الله؟!

ثالثًا: لماذا رفض الحكم النرويجي (سفاين موين) في مباراة نادي النصر الرابعة ضد نادي الحزم في الرياض الرجوع لتقنية (VAR) بنفسه مع شدة مطالبة اللاعبين بذلك، واكتفى بالمحادثة اللاسلكية بينه وبين حكم تقنية (VAR) التركي (كونيت شاكير) في كل الحالات الجدلية، وعلى رأسها:

1- لقطة هدف الحزم الوحيد، رغم إشارة المساعد الثاني النرويجي (ماغنوس لودينبرغ) بعدم صحة الهدف، وإجماع خبراء التحكيم بعدم صحته.

2- لقطة العرقلة الواضحة لسلطان الغنام والدفع المتعمد لفهد الجميعة داخل منطقة الجزاء، والتي أجمع خبراء التحكيم على أحقية النصر بضربتي جزاء في تلك المباراة؟!

رابعًا: لماذا رفض الحكم البرتغالي (ارتور سواريس) في مباراة نادي النصر الخامسة ضد الأهلي في جدة الرجوع لتقنية (VAR) بنفسه مع شدة مطالبة اللاعبين بذلك في كثير من الحالات الجدلية داخل منطقة الجزاء خصوصًا للنجم عبد الرزاق حمد الله.

خامسًا: لماذا يرفض حكام الساحة للمباريات التي يكون أحد طرفيها نادي النصر العودة لتقنية (VAR) في الحالات الجدلية، ويعودون له في مباريات الفرق الأخرى؟!

كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات صريحة وواضحة، لذا فإن إدارة نادي النصر تطالب برفع مستوى الأداء التحكيمي وتطبيق مبدأ العدالة والتنافس الشريف وتطبيق تقنية (VAR) على جميع الأندية ، ومع تحسينها وإظهار لقطات فيديو واضحة بكاميرات خاصة بهذه التقنية للحكام وللمشجعين والمشاهدين على صعيد واحد، كما هو مطبق في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، كما تعد الإدارة الجماهير بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وستدافع عن حقوق النادي بكل ما أوتيت من قوة بما تكفله اللوائح والأنظمة والقوانين المرعية“.