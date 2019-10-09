مباراة السعودية ضد سنغافورة.. رينارد يستعين بالمشجعين لإعادة ”الأخضر“ إلى الطريق الصحيح

سينتظر إيرفي رينارد، مدرب السعودية، دعم المشجعين لمحاولة تعويض البداية الضعيفة والعودة إلى الطريق الصحيح في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم أمام سنغافورة، غدًا الخميس.

وتعادلت السعودية 2-2 مع اليمن منذ شهر واحد في مفاجأة كبيرة بالجولة الافتتاحية من التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا 2023 لكنها تدرك ضرورة الانتصار على سنغافورة، متصدرة المجموعة الرابعة بأربع نقاط من مباراتين، للتعويض سريعًا.

ومن خلال تغريدة على تويتر، حث رينارد، الذي سيخوض مباراته الرسمية الثانية مع السعودية، الجماهير على الحضور ودعم المنتخب الملقب باسم ”الأخضر“ في مدينة الملك عبد الله الرياضية في القصيم.

وأعلن الاتحاد السعودي أنه طرح تذاكر للمباريات لكنها ستكون دون مقابل لتحفيز الجماهير على الحضور بكثافة وتحقيق الانتصار.

وسيخوض اليمن، الذي تعادل في أول جولتين، مباراة صعبة أمام أوزبكستان التي خسرت أمام فلسطين في الجولة الافتتاحية وانفصلت عن المدرب الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر ولا تملك أي نقطة بعد.

ولن يلعب المنتخب الفلسطيني في هذه الجولة، لكنه يواصل الاستعداد لاستضافة السعودية على أرضه الأسبوع المقبل.

وقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 برفقة كل من سنغافورة، اليمن، فلسطين، أوزبكستان، ويتواجد الأخضر في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة ولكن من مباراة واحدة فقط، في حين أن كل المنتخبات التي تسبقه في الترتيب لعبت مباراتين حتى الآن.

وتنتظر منتخب السعودية مباراة قوية ضد فلسطين بعد ذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري بالجولة الثالثة من التصفيات على ملعب “فيصل الحسيني”.

موعد مباراة السعودية وسنغافورة

تنطلق المباراة غدًا الخميس، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتنقل عبر قناة الرياضية السعودية الأولى.

وفي المجموعة السابعة ستبحث الإمارات عن انتصارها الثاني على التوالي عندما تلعب على أرضها مع إندونيسيا وعقب الانتصار الثمين في ماليزيا في أول مباراة.

وقال أحمد خليل، مهاجم الإمارات: ”الحديث عن أهمية المباراة أمر بديهي ومن المسلمات. هذه المواجهة الثانية للمنتخب، وتحقيق الفوز يمكن أن يدعم فرص الأبيض في هذه المرحلة“.

وأضاف: ”نحتاج بشدة للنقاط الثلاث لأنها ستساعد المنتخب على التأهل إلى المراحل اللاحقة“.

ورغم التعادل المحبط دون أهداف مع الهند في الجولة الماضية، فإن قطر، بطلة آسيا، ستحاول تعزيز تصدرها للمجموعة الخامسة عندما تواجه بنغلادش متذيلة الترتيب.

وستلعب قطر في كأس العالم لأول مرة باعتبارها مستضيفة البطولة، لكنها تشارك بجدية في التصفيات حتى تصعد إلى كأس آسيا وتدافع عن لقبها القاري.

وفي المجموعة ذاتها ستلعب سلطنة عُمان على أرضها مع أفغانستان وستحاول تحقيق فوزها الثاني في مباراتين بعد التفوق على الهند.

وستقام قمة عربية بين الأردن والكويت في المجموعة الثانية، ويملك كل منتخب ثلاث نقاط، كما ستلعب سوريا مع جزر المالديف في المجموعة الأولى والعراق مع هونج كونج في المجموعة الثالثة ولبنان مع تركمنستان بالمجموعة الثامنة.

وتتصدر البحرين المجموعة الثالثة بأربع نقاط من مباراتين لكنها ستنال راحة في هذه الجولة وستواجه إيران الأسبوع المقبل.