تقرير: نادي الاتحاد السعودي يحدد بديل سييرا.. من هو؟

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي قررت منح المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فرصة أخرى في المباريات القادمة.

وبحسب ما نقلت صحيفة عكاظ، فإنه في حال استمرار تردي نتائج الفريق، فستتم إقالة سييرا، والتعاقد مع مدرب آخر.

وكشفت صحيفة عكاظ أن الإدارة الاتحادية وضعت أعينها على مدرب الشباب السابق، الروماني سوموديكا.

وأشار سوموديكا المتواجد حاليًا في تركيا، إلى تلقيه عرضًا للعودة لقيادة فريقه السابق الشباب لخلافة المدرب الحالي، الأرجنتيني الميرون.

هدف هارون الاول للعميد على الحزم ١-٠#الاتحاد_الحزم pic.twitter.com/C7uFEJjZRd — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 4, 2019

غضب جماهيري..

وكانت جماهير الاتحاد السعودي وإعلاميو النادي قد شنوا هجومًا ناريًا على سييرا مطالبين برحيله قبل فوات الأوان.

وتعرض الاتحاد لهزيمته الثالثة في الدوري أمام الحزم بهدفين لهدف في الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقفز الحزم للمركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما ألحق بالاتحاد الخسارة الثالثة في 6 مباريات وانتصر عليه في عقر داره 2-1 يوم الجمعة.

ورفع الحزم، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، رصيده إلى 10 نقاط متقدمًا بفارق نقطة واحدة على الاتحاد صاحب المركز الخامس.

الإعلامي محمد البكيري قال: ”تبًا لك.. ولمن ولّاك على العميد أيها السباك، وحسبنا الله ونعم الوكيل.“

الإعلامي عبدالعزيز السلمي قال: “المسألة ليست انتصار رأي، ولكن نحن نرى سييرا سباكًا من واقع نعيشه، وأنت تتمسك به لأن باعشن تعاقد معه ”مسألة عناد“ .. اخرجوا من نظرية المؤامرات. الاتحاد فوق الجميع“.

المغرد مونديالي جدة قال: “الاتحاد يُذل، ‏الاتحاد يُهان، تاريخ ‏الاتحاد يشوّه، ‏الاتحاد يُذبح، ‏كل هذا وإدارة السيد أنمار التي طالما سكتنا عن أخطائها باستمرار المدرب العاهة سييرا ولاعبيه العجزة أمثال فيتشو، وفيلا، ‏أنمار أنت أمام اتخاذ قرار والتاريخ لا يرحم، ‏إبعاد السباك وأدواته أو إبعادكم أنت وهم، ‏الوضع لا يحتمل“.