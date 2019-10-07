تُوفِّي بعد فراغه من الصلاة بالمسجد.. تعرف إلى سبب وفاة عبدالله الشريدة

أعلن نادي الهلال السعودي أن الصلاة على جثمان لاعبه الراحل عبدالله الشريدة ستقام بعد صلاة العصر يوم غد الثلاثاء في جامع الفرقان في الدمام.

وقال الهلال عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”تقام الصلاة على جثمان عبدالله الشريدة بعد صلاة العصر يوم غد الثلاثاء في جامع الفرقان بالدمام.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته“.

وتُوفِّى الشريدة مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وناديي القادسية والهلال السابق، إثر أزمة قلبية تعرض لها عقب انتهائه من صلاة المغرب اليوم الاثنين.

وبدأ الشريدة مشواره الرياضي مع القادسية منذ موسم 1988 وحتى 1995، قبل أن ينتقل إلى الهلال في صيف 1995، ومثّله لمدة 10 مواسم، ثم انتقل للخليج وشارك معه في موسم واحد، وخاض اللاعب الدولي مع المنتخب السعودي الأول 12 مباراة دولية.

وودّع الشريدة المولود في العام 1969 الملاعب في العام 2005، بحفل اعتزال بسيط، واشتهر بقوته وإخلاصه في الملاعب وكان آخر ما قاله عن الوسط الكروي هي تهنئة نادي الهلال باحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري بعد فوزه على الاتفاق يوم السبت الماضي.

هؤلاء ينعون الشريدة

وبحكم تمثيله للهلال والمنتخب السعودي لسنوات طويلة فقد اكتسب شهرة وعلاقات واسعة نظرًا لطيب أخلاقه، لذلك كتب زميله السابق نواف التمياط لاعب وسط الهلال ونائب رئيس الاتحاد السعودي السابق عبر حسابه على ”تويتر“ في نعيه ”رحم الله الأخ العزيز عبدالله الشريدة وغفر له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته، عرفنا عن أبوالعنود كل خلق طيب، خالص العزاء لأسرته ومحبيه ولا حول ولا قوة إلا بالله“.

رحم الله الأخ العزيز عبدالله الشريدة وغفر له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته ، عرفنا عن ابوالعنود كل خلق طيب ، خالص العزاء لأسرته ومحبيه ولا حول ولا قوة الإ بالله .#عبدالله_الشريده_في_ذمة_الله — نواف التمياط (@altemyat) October 7, 2019

أما سالم الدوسري لاعب وسط الهلال الحالي والقائد الجديد للمنتخب السعودي فقال: ”لاحول ولا قوة الا بالله، الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته“، أما أسامة هوساوي القائد السابق الذي اعتزل دوليًا مؤخرًا فقد قال: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة“.

لاحول ولا قوة الا بالله ، الله يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته #عبدالله_الشريده_في_ذمه_الله — سالم الدوسري (@salem_d29) October 7, 2019

وسامي الجابر قائد ورئيس الهلال السابق فكتب يقول: ”اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك. رحمك الله يا عبدالله وربط على قلب عائلتك إنا لله وإنا إليه راجعون“ ورد على تغريدته المذيع والمعلق المصري الشهير مدحت شلبي قائلًا: ”أحسن الله عزاءكم أخي سامي في أخيكم عبدالله وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

اللهم اغفر له و ارحمه وتجاوز عنه واسكنه فسيح جناتك رحمك الله يا عبدالله و ربط على قلب عائلتك انا لله وانا اليه راجعون #عبدالله_الشريدة_في_ذمة_الله — سامي الجابر (@SamiAlJaber) October 7, 2019

نجوم ورؤساء الهلال ينعون الشريدة

وقال خالد بن سعد بن نافل رئيس الهلال الحالي: ”خالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد عبدالله الشريدة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. نودع قائد من قادة الهلال التاريخيين.. رحل وسيبقى في القلوب.. أسأل الله له الرحمة والغفران“.

خالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد عبدالله الشريدة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. نودع قائد من قادة الهلال التاريخيين.. رحل وسيبقى في القلوب.. اسأل الله له الرحمة والغفران..#عبدالله_الشريدة_في_ذمة_اللهhttps://t.co/oZKoH7bqnt — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) October 7, 2019

وقال ياسر القحطاني مهاجم الهلال والمنتخب السعودي السابق: ”لا حول ولا قوة إلا بالله… اللهم ارحم أخي عبدالله الشريدة، واغفر له وثبته عند السؤال. أحر التعازي لأسرته الكريمة“.

وبدوره قال صالح النعيمة نجم السعودية السابق: ”خالص التعازي وأصدق المواساة لأسرة الشريدة وللجميع في وفاة أخي عبدالله، اللهم اغفر له وارحمه ووسّع مدخله وأكرم نزله ووسع مُدخلهُ، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقّه من الخطايا وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وقال فهد المشيقح الرئيس السابق لنادي النصر: ”الله يرحمه ويغفر له“

ومن سلطنة عُمان قال عماد الحوسني مهاجم الأهلي السعودي ومنتخب عُمان السابق: ”رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أسأل الله له الرحمة والغفران“.

#عبدالله_الشريدة_في_ذمة_الله

رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) October 7, 2019

رحم الله الصديق العزيز عبدالله الشريدة وتغمده بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. #عبدالله_الشريدة_في_ذمة_الله — محمد الشيخ (@mhalshaikh) October 7, 2019