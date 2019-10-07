رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي يكشف عن 4 مباريات شهدت أزمات في تقنية الـVAR بالدوري

كشف الإسباني تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مفاجأة تخص 4 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حدثت أزمات خلالها في تقنية الـVAR.

وقال تريساكو، في تصريحات نشرتها صحيفة ”الرياضية“، يوم الإثنين: ”تابعنا 305 حالات في 39 مباراة عن طريق تقنية الفيديو (VAR)، ولم تحدث مشاكل تقنية سوى في 4 مباريات: الفتح والنصر- الوحدة وأبها- ضمك والاتحاد- ضمك والوحدة“.

وأضاف: ”تقنية VAR تتعطل مثلها مثل الواتساب أو العطل الذي يحصل في المطارات، ولكنه ليس عذرًا لنا، نحن نبحث عن توفير أفضل تقنية بلا أخطاء“.

وتابع: ”سنعقد اجتماعًا بعد كل جولة بحضور المحللين والإعلاميين لكشف الأخطاء التحكيمية“.

وأردف: ”الشركة التي تملك تقنية VAR في الدوري السعودي تنقل من نفس كاميرات النقل التلفزيوني وليس لها كاميرات خاصة، وبالتالي يختلف عدد الكاميرات من ملعب إلى آخر“.

وأشار: ”نبحث عن عودة الحكام السعوديين إلى قيادة المباريات، ولكن لا بد أن يحصلوا على رخصة VAR.. لدينا الآن 6 حكام حصلوا عليها وسنقيم دورتين بعد أسبوعين ليصبح لدينا 12 حكمًا ساحة و12 مساعدًا يملكونها“.

وكان ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن قبل أيام عقد المؤتمر، موجهًا الدعوة إلى كافة ممثلي وسائل الإعلام والمحللين التحكيميين في البرامج التلفزيونية والراغبين في الحضور من منسوبي الأندية.

من هوفرناندو تريساكو؟

يذكر أن الحكم فرناندو تريساكو هو واحد من أشهر حكام الخط، أو الحكام المساعدين في مملكة إسبانيا في فترة التسعينيات في القرن الماضي.

وبدأ تريساكو مسيرته المهنية كمدرس تربية رياضية، ثم اختار أن يتجه إلى مجال التحكيم ليكون حكمًا مساعدًا.

وسبق للحكم تريساكو أن شارك في إدارة خمس مباريات في مونديال فرنسا 1998، حيث تواجد في الطاقم التحكيمي والذي أدار مباراة أسكتلندا والبرازيل، ثم تواجد في نصف نهائي مونديال 1998 بين فرنسا وكرواتيا، وشارك تحكيميًّا في بطولة كأس العالم للقارات العام 1999 والتي فاز بها منتخب المكسيك.

وتولى تريساكو عددًا من المناصب الإدارية في الفيفا، ومنها؛ مدير إدارة التحكيم 2004/ 2007، مدير عام تطوير الحكام 2008/ 2016، وعمل مقيمًا لحكام الاتحاد الأوروبي 2001/ 2003، بجانب تنظيمه أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي.

ترتيب الدوري السعودي

واختتمت مواجهات الجولة السادسة من الدوري السعودي، مساء يوم السبت، بتحقيق فريق التعاون فوزًا ثمينًا على فريق أبها، بنتيجة 1 – 0 .

وحافظ فريق الهلال، على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 16 نقطة، بعد فوزه الكبير الذي حققه على مضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 4 – 1، بينما جاء الوحدة في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بعد تغلبه على فريق ضمك 1 – 0.

وجاء فريق أهلي جدة في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بعد تخطيه مضيفه فريق الفيحاء، بنتيجة 3 – 0، متفوقًا بفارق الأهداف عن فريق الفيصلي، الذي يتساوى معه في عدد النقاط، ولكنه لم يخض مباراة هذه الجولة أمام النصر، بعد تأجيلها.

وشهدت مباريات الجولة الخامسة تسجيل 18 هدفًا في 7 مباريات، من بينها 6 انتصارات وتعادل وحيد بين الفتح والرائد.

وتتوقف مباريات الدوري السعودي، لمدة 13 يومًا، من أجل مباريات أجندة الفيفا.