نتائج قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

أقام الاتحاد السعودي لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين، مراسم قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ”موسم 2019-2020“.

وشملت القرعة 16 فريقًا من دوري المحترفين، بجانب 16 أخرى من أصحاب المراكز الأولى بدوري الدرجة الأولى للمحترفين، بالإضافة إلى باقي أندية الدرجة الأولى والثانية، والأربعة فرق المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة وهي طويق وعكاظ واللواء وطبرجل.

وتقرر أن يستضيف التعاون، حامل اللقب، اللواء، بينما يلتقي الهلال مع عرعر، في حين يحل النصر ضيفًا على عفيف.

ويحمل التعاون لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت شهر مايو الماضي على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف.

وتقام المباريات من 3 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وقال نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم السعودي، إثر القرعة: ”الملاعب ستكون جاهزة لمباريات دور الـ64 من كأس الملك، وسنراعي الفرق المشاركة خارجيا“.

وفيما يلي، مواجهات دور الـ64 من كأس الملك، علمًا بأن قرعة الأدوار المتقدمة ستقام في ديسمبر المقبل.

مباريات أندية دوري المحترفين

– عفيف * النصر

– الاتحاد * الرياض

– طبرجل * الشباب

– الهلال * عرعر

– الأهلي * الجندل

– وج * الفيصلي

– عكاظ * الفيحاء

– الحزم * الدرع

– التقدم * الاتفاق

– الشرق * الوحدة

– الانتصار * الفتح

– التعاون * اللواء

– الحجاز * ضمك

– القيصومة * أبها

– هجر * الرائد

– الجبيل * العدالة

المواجهات الأخرى

– الجبلين * الثقبة

– القادسية * الروضة

– العربي * الباطن

– نجران * الخلود

– المجزل * طويق

– الأنصار * البكيرية

– الصفا * الكوكب

– النهضة * الأخدود

– الساحل * أحد

– الشعلة * الصقور

– العين * السد

– الطائي * الوشم

– جدة * حطيم

– الدرعية * الخليج

– الجيل * الأنوار

– النجوم * العروبة