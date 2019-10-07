كاريلو نجم نادي الهلال السعودي: وجدت النادي أكبر بكثير من ما توقعته.. ونسعى إلى تحقيق جميع البطولات

كشف البيروفي أندريه كاريلو، نجم نادي الهلال السعودي، عن سر رفضه الرحيل عن ”الزعيم“ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مشددًا على أنه رفض جميع العروض التي قدمت له في الصيف، بعد أن ثبت له طوال العام الماضي أنه في أكبر فريق بالمملكة.

واشتعلت المنافسة بين الهلال والنصر، في السنوات الأخيرة، وخاصة الموسم الرياضي الماضي، الذي توج فيه العالمي بلقب أغلى نسخة في تاريخ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال كاريلو في حواره مع صحيفة ”الرياضية“: ”رغبتي الأولى، كانت الاستمرار هنا بعد انتهاء فترة إعارتي في الموسم الماضي، ورغبة الهلال في استمراري مع الفريق، لذا تحدثت مع عائلتي، ووكيل أعمالي، الذي أبلغته ألَّا يتحدث معي عن أي عروض أخرى غير العرض الهلالي خلال فترة الصيف حتى لو تواصل معه أي نادٍ آخر، كنت أعرف أن هناك أندية ترغب في الاستفادة من خدماتي، ومع ذلك لم أبحث في أمرها أبدًا، خاصةً بعد أن طلب الهلال استمراري معه، إذ كان خياري واضحًا بالاستمرار في صفوف الفريق الأزرق“.

وأضاف: ”التعامل المميز الذي وجدته منهم، والعمل الإيجابي، والانسجام التام، والراحة التي حظيت بها في الفريق من جميع النواحي، المالية والنفسية، إضافة إلى المحبة التي شعرت بها من طرف الجميع، سواءً في النادي، أو جماهير الأزرق، كل هذه العوامل شجعتني على الاستمرار في الهلال، كما أن فهد المفرج، كان له دور مهم جدًّا في بقائي، إذ شعرت بصدق نيته، وجدِّيته، وحرصه على شراء عقدي، والاحتفاظ بي، وكذلك الحال مع فهد بن نافل، الرئيس الجديد، وقد تعاملت معهم بالطريقة نفسها، وهذا ما أسهم في إتمام الاتفاق بيننا فورًا“.

وتابع: ”كنت أعرف حجم ومكانة هذا النادي، وأنه نادٍ كبير، وللأمانة، بعد قدومي إليه، وجدت النادي أكبر بكثير مما توقعته، وما تم نقله إلي. أقول هذا الكلام، لأنني وجدت في الهلال مدرجات ممتلئة دائمًا، سواء لعب الفريق على ملعبه، أو خارجه ففي كلتا الحالتين، تشعر وكأنك تلعب على أرضك، كما أن منشآت النادي على مستوى عالٍ جدًّا هنا“.

وعن مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا حتى الآن؟، أجاب: ”أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح حتى الآن في البطولة الآسيوية، ونعمل خطوة بخطوة نحو الوصول إلى هدفنا وهو اللقب، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا من المشوار، وسنقاتل من أجل إنهاء المهمة بنجاح“.

وأردف: ”أهدافي وأهداف النادي واحدة. نسعى إلى تحقيق جميع البطولات التي نشارك فيها سواءً بطولة دوري أبطال آسيا، أو الدوري المحلي، هذه أهم أهدافنا، وما يدفعنا إلى العمل بقوة لتحقيق ذلك، أننا نشعر بأننا فرَّطنا بلقب الدوري في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، ولا نرغب في تكرار هذا الأمر. فريقنا حاليًّا مُطالب بالمنافسة على كل البطولات، وهو قادرٌ على ذلك“.

وعن المدرب الروماني لوشيسكو، قال كاريلو: ”الجميع يرى تغيُّرًا واضحًا في أداء الفريق ومستواه بعد قدوم لوشيسكو إليه، إذ تمكَّن من وضع بصمته في الهلال، كما أن جميع اللاعبين، يعملون بجدٍّ في منظومة واحدة لتحقيق الأهداف. المدرب حريصٌ جدًّا وجادٌّ في العمل، وقريبٌ كثيرًا من اللاعبين، ويمتلك شخصية إيجابية، ويحفزنا دائمًا على تقديم الأفضل“.

وعن تواجده مع منتخب بلاده في المعسكر المقبل، أشار: ”سبق أن ذكرت لوسائل الإعلام البيروفية حينما سُئلت عن هذا الأمر، أن وجودي في الدوري السعودي لن يقلِّل أبدًا من فرص استدعائي إلى المنتخب البيروفي، كما أن الجهاز الفني للمنتخب يتابع جميع اللاعبين في أي دوري، يلعبون فيه بدليل وجودي في معسكر المنتخب حاليًّا خلال فترة التوقف، ومشاركتي في بطولة كوبا أمريكا الماضية“.

وكاريلو، البالغ 27 عامًا، لعب 35 مباراة مع نادي الهلال، منذ الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 8 آخرين.