بافيتمبي غوميز محترف نادي الهلال السعودي يقترب من رقم قياسي مع الفريق

اقترب المحترف الفرنسي في صفوف نادي الهلال السعودي، بافيتمبي غوميز من تحقيق رقم تاريخي له مع ”الزعيم“، إذ بات حتى الآن ثالث هدافي الفريق الأجانب عبر تاريخه برصيد 46 هدفًا.

ويحتل الصدارة بخصوص اللاعبين الأجانب، المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو ثم ابن جلدته تياغو نيفيز في المركز الثاني علمًا بأن فرص صعود غوميز للمركز الأول تعد أفضل كثيرًا بعد رحيل نيفيز واقتراب إدواردو من نهاية عقده.

وكان غوميز انضم لنادي الهلال في مطلع الموسم الماضي نظير مبلغ يقترب من 7 ملايين يورو حصل عليها النادي التركي غلطة سراي بخلاف راتبه السنوي الذي يصل لنحو 6 ملايين يورو.

وجاء غوميز كثالث هدافي الدوري السعودي الموسم الماضي بعد المغربي عبدالرزاق حمد الله محترف النصر والكاميروني توامبا، محترف التعاون.