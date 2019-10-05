نادي ضمك السعودي يتوصل لاتفاق مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري

أعلن مجلس إدارة ضمك المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت توصله لاتفاق مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري لتولي مسؤولية الفريق لنهاية الموسم الحالي خلفا للتونسي محمد الكوكي.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر اليوم: ”اتفق مجلس إدارة النادي برئاسة صالح ابونخاع مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري لتولي مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري متمنين له التوفيق في مهمته القادمة. سيكون توقيع العقد بمقر النادي بعد غد الاثنين“.

#ضمك اتفق مجلس ادارة النادي برئاسة الأستاذ صالح ابونخاع مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري لتولي مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري متمنين له التوفيق في مهمته القادمة ، فيما سيكون توقيع العقد بمقر النادي يوم غداً الإثنين . pic.twitter.com/tOPphfxccM — نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) October 5, 2019

وقرر النادي اليوم أيضا الانفصال عن الكوكي وجهازه المعاون بالتراضي وتمنى لهم التوفيق.

ويحتل ضمك، الوافد الجديد على المسابقة، المركز قبل الأخير بأربع نقاط من ست مباريات حصدها من انتصار وتعادل.

وخسر الفريق اخر مباراتين أمام الحزم والوحدة ولم يفز إلا مرة واحدة على الاتحاد في الجولة الثالثة.