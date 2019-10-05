نتائج قرعة دور الـ16 للبطولة العربية

أسفرت قرعة دور الـ16 للبطولة العربية عن منافسات قوية، حيث يواجه الجزيرة الإماراتي نظيره الإسماعيلي المصري.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

الاتحاد السكندري × المحرق البحريني

الشباب السعودي × شباب الأردن

نواذيبو الموريتاني × الشرطة العراقي

الإسماعيلي المصري × الجزيرة الإماراتي

أولمبيك آسفي المغربي × الترجي التونسي

الوداد المغربي × الرجاء المغربي

الوصل الإماراتي × الاتحاد السعودي

القوة الجوية العراقي × مولودية الجزائر

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم ترحيبه بجميع ضيوفه من ممثلي الاتحادات والأندية العربية والشخصيات الرياضية والإعلامية في حفل قرعة دور الـ 16.

كان الاجتماع التنسيقي للأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 قد عقد بحضور نائب رئيس الاتحاد العربي محمد روراوه وأمين عام الاتحاد الدكتور رجاء الله السلمي ومدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال طلال آل الشيخ.

يمثل مصر الإسماعيلي والاتحاد السكندري في قرعة دور الـ 16 من البطولة العربية، ومن المملكة العربية السعودية كل من الاتحاد والشباب، كما يتواجد حامل لقب البطولة قبل السابقة نادي الترجي التونسي، كما يتواجد الرجاء المغربي، ومن الإمارات يتواجد الوصل والجزيرة.

يذكر أن مباريات ثمن النهائي ستكون بخروج المغلوب من نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

جاءت قائمة الأندية الـ 16 بقرعة البطولة العربية، على النحو التالي: (الاتحاد السكندري – الإسماعيلي – الترجي التونسي – اتحاد جدة السعودي – الوداد المغربي – الرجاء المغربي – نواذيبو الموريتاني – أولمبيك آسفي المغربي – مولودية الجزائر – الوصل الإماراتي – الجزيرة الإماراتي – المحرق البحريني – الشرطة العراقي – القوة الجوية العراقي – شباب الأردن – الشباب السعودي).