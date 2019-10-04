ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة الاتحاد أمام الحزم وتعادل الرائد والفتح (صورة)

قفز الحزم إلى المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما ألحق بالاتحاد الخسارة الثالثة في 6 مباريات وانتصر عليه في عقر داره 2-1، اليوم الجمعة.

ورفع الحزم، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، رصيده إلى 10 نقاط متقدمًا بفارق نقطة واحدة على الاتحاد صاحب المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى أحرز المغربي محمد فوزير هدفًا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليدرك التعادل 2-2 لفريقه الرائد أمام مستضيفه الفتح.

وظل الفتح، بطل نسخة 2013، في المركز الأخير بنقطة واحدة من 6 مباريات دون أي انتصار، بينما رفع الرائد رصيده إلى 5 نقاط في المركز 13.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 13 نقطة قبل مباراته، غدًا السبت، مع الاتفاق.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي كاملًا: