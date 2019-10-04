السعودية توافق على مواجهة منتخب فلسطين في رام الله

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب نظيره الاتحاد الفلسطيني بخوض مواجهة المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 في رام الله يوم 15 أكتوبر تشرين الأول.

وكتب الاتحاد السعودي في حسابه في ”تويتر“ أن الموافقة جاءت بعد قرار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالاستجابة لطلب الاتحاد الفلسطيني.

وتحتل السعودية المركز الرابع في المجموعة الرابعة التي تضم سنغافورة واليمن وأوزبكستان والمنتخب الفلسطيني.

وتعادلت السعودية 2-2 مع اليمن في أول مباراة وستواجه سنغافورة، المتصدرة بأربع نقاط من مباراتين، في العاشر من أكتوبر قبل أن تخرج لمواجهة المنتخب الفلسطيني.

ويأتي المنتخب الفلسطيني، في المركز الثاني بـ3 نقاط من مباراتين بعد فوزه على أوزبكستان وخسارته أمام سنغافورة.

ويتأهل المتصدر، إلى الدور الثالث لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر بالإضافة إلى كأس آسيا التي تستضيفها الصين في 2023.