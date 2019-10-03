رينار يعلن قائمة المنتخب السعودي لمواجهة سنغافورة وفلسطين بتصفيات كأس آسيا (شاهد)

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينار، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 المقررة في الصين.

ويدخل لاعبو المنتخب السعودي معسكرًا إعداديًا في منطقة القصيم يوم 7 أكتوبر الجاري، إذ يواجه المنتخب السنغافوري في العاشر من الشهر الحالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم، فيما يلتقي نظيره الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وضمت قائمة منتخب السعودية 24 لاعبًا على النحو التالي:

محمد العويس، وفواز القرني، وأمين بخاري، وعلي آل بليهي، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالله الشامخ، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وهارون كمارا، وعبدالله الحمدان.

المدير الفني للمنتخب الوطني إيرڤي رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي منتخبي سنغافورة وفلسطين⬇️ pic.twitter.com/SsvM3oELm5 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 3, 2019

وكان المنتخب السعودي تعثر بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام منتخب اليمن في افتتاحية التصفيات الشهر الماضي.