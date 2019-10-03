الوحدة يتخطى ضمك ويقفز للمركز الثاني في الدوري السعودي (فيديو)

حقق الوحدة انتصاره الرابع على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عندما فاز 1-صفر على مستضيفه ضمك الوافد الجديد في افتتاح الجولة السادسة من المسابقة اليوم الخميس.
بدأ الوحدة الموسم بخسارتين متتاليتين أمام الاتفاق وأبها قبل الفوز في أربع مباريات متتالية.
وسجل المالي يوسف نياكاتي هدف الوحدة والمباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من ضربة رأس قوية، إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.
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هدف #الوحدة الأول سجله يوسف نياكاتي في الدقيقة 10
#ضمك_الوحدة #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/5zHOQvAze8
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 3, 2019
وقفز الوحدة للمركز الثاني برصيد 12 نقطة متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر الذي خاض مباراة أقل، بينما تجمد رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز قبل الأخير.