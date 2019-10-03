الوحدة يتخطى ضمك ويقفز للمركز الثاني في الدوري السعودي (فيديو)

حقق الوحدة انتصاره الرابع على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عندما فاز 1-صفر على مستضيفه ضمك الوافد الجديد في افتتاح الجولة السادسة من المسابقة اليوم الخميس.

بدأ الوحدة الموسم بخسارتين متتاليتين أمام الاتفاق وأبها قبل الفوز في أربع مباريات متتالية.

وسجل المالي يوسف نياكاتي هدف الوحدة والمباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من ضربة رأس قوية، إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وقفز الوحدة للمركز الثاني برصيد 12 نقطة متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر الذي خاض مباراة أقل، بينما تجمد رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز قبل الأخير.