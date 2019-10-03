جبريل الرجوب يعلن إقامة مباراة السعودية وفلسطين في تصفيات آسيا بمدينة القدس

أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب، اليوم الخميس، أن فلسطين تستعد لـ“حدث تاريخي“ باستقبال المنتخب السعودي في قلب القدس، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

وأشار جبريل الرجوب في لقاء إعلامي نظمته وزارة الإعلام الفلسطينية، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد وافق على اللعب في فلسطين، وقال: ”نحيي إخواننا السعوديين على قبول الدعوة واللعب مع منتخبنا الوطني يوم 15 من الشهر الجاري“.

وأردف: ”المباراة التاريخية ستتم تحت رعاية الرئيس محمود عباس الذي سيتابع اللقاء عبر التلفاز من المملكة العربية السعودية، إذ تعتبر المواجهة هي ثاني أهم حدث في تاريخ الكرة الفلسطينية بعد اعتماد الملعب البيتي عام 2011“.

وأضاف أنه من المقرر وصول بعثة من السعودية يتخطى عددها حاجز الـ120 شخصًا، ما بين مسؤولين، لاعبين وإعلاميين.

وختم حديثه موجهًا دعوة عامة للشعب الفلسطيني، قائلًا: ”أدعو الشعب الفلسطيني للزحف بكل قوة إلى ملعب فيصل الحسيني يوم اللقاء المقرر في 15 الشهر الجاري؛ لمناصرة المنتخب الفلسطيني وتحية الأشقاء السعوديين، وسيحظون باحترام وتقدير غير مسبوق من قبل الفلسطينيين، وسنجهز لهم استقبالًا يليق بمكانة السعودية في قلوب الفلسطينيين“.