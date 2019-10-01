ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على التعاون (صورة)

ارتقى نادي الاتحاد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن فاز على ضيفه التعاون 3-1، اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من المسابقة.

وبحصده نقاط المباراة الثلاث ارتقى الفريق الغربي7 مراكز دفعة واحدة بعد أن كان في المركز العاشر برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الفريق القصيمي عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر ولاتزال لديه مباراة مؤجلة أمام جاره الرائد.

ووضع فريق الاتحاد ضيوفه تحت الضغط مبكرًا بهدف عبد العزيز البيشي بعد 4 دقائق فقط على انطلاقة المباراة، وكاد البرازيلي رومارينهو أن يضاعف النتيجة بهدف ثانٍ لكن البرازيلي كاسيو أنجوس حارس التعاون أبعدها ركنية ولم يستفد منها لاعبو الاتحاد.

وتواصل الضغط الاتحادي، وألغى اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس حكم المباراة هدفًا اتحاديًا من رأسية لاعبه زياد الصحفي بعد أن لجأ إلى تقنية ”VAR“ بحجة ملامسة الكرة يد اللاعب عند الدقيقة 25.

وكان التعاون قريبًا من إدراك التعادل عن طريق مهاجمه الكاميروني توامبا من تسديدة داخل منطقة الجزاء قابلها تصدٍ رائع من فواز القرني حارس مرمى الاتحاد.

ومن هجمة مرتدة، تمكن الارجنتيني أمليانو فيتشو من تسجيل الهدف الثاني بعد أن تلاعب بالدفاع التعاوني وحارسة البرازيلي، ليضع الكرة بكل هدوء في الشباك عند الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين.

ومع بداية الشوط الثاني اندفع لاعبو التعاون بهجوم وكادوا أن يقلصوا الفارق من خلال كرة ارتدت من القائم اليسر للقرني، لكن التسجيل كان من نصيب البرازيلي رومارينهو مهاجم الاتحاد عند الدقيقة 59 مستفيدًا من تمريرة ذكية من زميله فيتشو قبل أن يقلص الكاميروني تاوامبا الفارق لفريقه بهدف عند الدقيقة 67.

ويستضيف الاتحاد نظيره الحزم، يوم الجمعة المقبل، بينما يستضيف التعاون منافسه أبها، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي.